Τελικός Ρούμπλεφ - Ουμπέρ στο Halle Open (vids)

O Αντρέι Ρούμπλεφ θα συναντήσει τον Ούγκο Ουμπέρ στον τελικό της Κυριακής στο Halle Open της Γερμανίας.

Σε "μάχη" Ρωσίας-Γαλλίας θα μετατραπεί ο τελικός που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο Halle Open της Γερμανίας.

Ο άνθρωπος που απέκλεισε τον 10 φορές νικητή του τουρνουά, Ρότζερ Φέντερερ , ο Καναδός Φελίξ Οζέ Αλιασίμ δεν μπόρεσε να φτάσει έως τον τελικό.

Here we UGO! @HumbertUgo stays strong to defeat Auger-Aliassime 6-4 3-6 7-6 in Halle and progress through to tomorrow's final #NoventiOpen pic.twitter.com/bi6tnCDpvJ

Στον ημιτελικό τον σταμάτησε ο Γάλλος Ούγκο Ουμπέρ ο οποίος τον απέκλεισε με 6-4, 3-6, 7-6 (5).

Τρία σετ χρειάστηκε και ο Αντρέι Ρούμπλεφ για να φτάσει στον τελικό που θα είναι ο 3ος στο 2021.

Έχει κερδίσει τον τίτλο στο Ρότερνταμ αλλά έχασε τον τελικό στο Monte Carlo από τον Στέφανο Τσιτσιπάς.

Too strong



The World No. 7 @AndreyRublev97 defeats Basilashvili 6-1 3-6 6-3 to get through to his sixth ATP 500 final#NoventiOpen pic.twitter.com/RYYUKkbMTb