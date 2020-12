Εγκαίνια τέταρτου μουντιαλικού γηπέδου στο Κατάρ, ακριβώς δύο χρόνια πριν από την σέντρα (pics & vid)

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ πλησιάζει και η αραβική χώρα εγκαινιάζει πλέον το τέταρτο γήπεδό της για το μεγάλο ραντεβού, το «Αλ Ραγιάν», χωρητικότητας 40.740 θεατών και με μια εντυπωσιακή μεμβράνη, η οποία περικλείει όλο το γήπεδο και θα προβάλλει διαφημιστικά και διάφορες πληροφορίες.

Σήμερα (18/12) είναι η εθνική εορτή του Κατάρ, σε ακριβώς δύο χρόνια έχει προγραμματιστεί η σέντρα στο Μουντιάλ και τα εγκαίνια θα συνδυαστούν με τον τελικό του Κυπέλλου του Εμίρη, μεταξύ της Αλ Σαντ του Τσάβι και της Αλ Αραμπί.

The #AmirCup fan zone is in full swing at Al Rayyan venue! pic.twitter.com/viNnI6y9iU

— Road to 2022 (@roadto2022en) December 18, 2020