Χρυσό η Γκέντζου, χάλκινο η Παπασταματοπούλου στην Αττάλεια

Σημαντικές επιτυχίες για την Χριστίνα Γκέντζου και την Έλενα Παπασταματοπούλου στο βαθμολογούμενο πρωτάθλημα Όπεν της Τουρκίας στο παρά-τάεκβοντο.

Δυναμική ήταν η παρουσία της ελληνικής αποστολής στο ανοιχτό πρωτάθλημα Τουρκίας στο παρά-τάεκβοντο (2026 Turkiye Para Taekwondo Open) που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας, με τους αθλητές και τις αθλήτριες να επιστρέφουν με μετάλλια και πολύ καλές εμφανίσεις.

Το πρωτάθλημα Πρωτάθλημα G2 της Τουρκίας ήταν βαθμολογούμενο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες. Η Χριστίνα Γκέντζου, «χάλκινη» παραολυμπιονίκης στο Παρίσι Χριστίνα, ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία Κ44 -65kg.

Σημαντική διάκριση σημείωσε και η επίσης «χάλκινη» παραολυμπιονίκης του Παρισιού, Έλενα Παπασταματοπούλου, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία Κ44 +65kg, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες εμφανίσεις της σε διεθνές επίπεδο.

Χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν ακόμη: ο Νικόλαος Κυπριανός Μιλάνος (P23), Ελένη Νέστορα (P34), Μαρία Παύλου (P22), ενώ στην 5η θέση βρέθηκαν ο Βασίλειος Αβραμίκας, η Φαίδρα Μαρκίδη και ο Γεώργιος Ψιμούλης.