Τάε Κβον Ντο: Δύο χρυσά κι ένα χάλκινο η προολυμπιακή ομάδα στο Αϊντχόφεν

Δημήτρης Ντζάνης
Ο Άρης Ψαρρός, η Στέλλα Μαρεντάκη και ο Γιάννης Παπαδόπουλος εντυπωσίασαν με την παρουσία τους στο βαθμολογούμενο τουρνουά κατηγορίας G2 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Αϊντχόφεν.

Δύο χρυσά κι ένα χάλκινο μετάλλιο ήταν ο απολογισμός για την προολυμπιακή ομάδα τάε κβον ντο στο βαθμολογούμενο τουρνουά κατηγορίας G2 της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στο Αϊντχόφεν.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν ο Άρης Ψαρρός και η Στέλλα Μαρεντάκη, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Στα 58κ. ο Άρης Ψαρρός απέδειξε, για μία ακόμη φορά, ότι είναι ένας από τους καλύτερους αθλητές και με αψεγάδιαστη πορεία έφτασε έως το πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Η Στέλλα Μαρεντάκη στα 67κ. συνέχισε τις εκπληκτικές εμφανίσεις. Ήταν πιστή στο ραντεβού της με τη διάκριση και έφτασε έως την κορυφή. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος στα 80κ. έφτασε στην κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, αποδεικνύοντας ότι σε κάθε διοργάνωση οι εμφανίσεις του είναι αξιέπαινες.

 

Η προολυμπιακή ομάδα που συνοδεύεται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Μπεχζάντ Χόντανταντ και τους προπονητές Νίκο Κυρίτση και Γιάννη Κοεμτζίδη αναχώρησε για το Βέλγιο, όπου θα συμμετάσχει σε καμπ προετοιμασίας με επίλεκτους αθλητές και το Σαββατοκύριακο θα συμμετάσχουν στο βαθμολογούμενο τουρνουά G1.

@Photo credits: Ελληνική Ομοσπονδία Τάε Κβον Ντο
     

