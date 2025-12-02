Tα αδέλφια Ταραζώνα έλαμψαν ξανά στο πανελλήνιο κύπελλο ταεκβοντό

Τα αδέλφια Νάσος και Σταύρος Ταραζώνας εντυπωσίασαν στο πανελλήνιο κύπελλο ταεκβοντό 2025, δείχνοντας ότι αποτελούν δύο ανατέλλοντα αστέρια για το άθλημα.

Τα αδέλφια Νάσος και Σταύρος Ταραζώνας πρωταγωνίστησαν ξανά στο πανελλήνιο κύπελλο ταεκβοντό 2025, κατακτώντας ασημένιο και χρυσό αντίστοιχα και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν δύο από τα πιο λαμπρά ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού ταεκβοντό, με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο και τη Βασιλική Μιλλούση στο πλευρό τους.

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το πανελλήνιο κύπελλο ταεκβοντό 2025, με τη συμμετοχή 2.600 αθλητών κι αθλητριών

Ανάμεσα στους νεαρούς αθλητές που ξεχώρισαν και έκλεψαν τις εντυπώσεις, ήταν τα αδέλφια Νάσος και Σταύρος Ταραζώνας του «TAEKWONDO ATTICOS», σημειώνοντας διαδοχικές επιτυχίες και αποδεικνύοντας ότι αποτελούν δύο από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα για το άθλημα.

Ασημένιο για τον Νάσο Ταραζώνα

Ο Νάσος Ταραζώνας, αγωνιζόμενος στην κατηγορία παμπαίδων -36 κιλών, ξεχώρισε ανάμεσα σε 50 αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με πέντε σερί νικηφόρους αγώνες έφτασε μέχρι τον τελικό, όπου κατέκτησε τη 2η θέση και το ασημένιο μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή και ανοδική αγωνιστική του πορεία.

Χρυσό για τον Σταύρο Ταραζώνα

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η παρουσία του μικρότερου αδελφού, Σταύρου Ταραζώνα, στην κατηγορία παμπαίδων -24 κιλών. Ανάμεσα σε 40 αθλητές και με πέντε διαδοχικές νίκες, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο. Πρόκειται για το 5ο συνεχόμενο χρυσό μέσα σε μόλις έναν χρόνο — ένα επίτευγμα που υπογραμμίζει το εξαιρετικό του ταλέντο και τη σταθερή του εξέλιξη.

Οι άνθρωποι πίσω από την επιτυχία – Προπονητές και Ολυμπιονίκες στο πλευρό των παιδιών Οι επιτυχίες των αδελφών Ταραζώνα δεν είναι τυχαίες.

Πίσω από τη συστηματική προετοιμασία και τις υψηλές επιδόσεις τους βρίσκεται το προπονητικό επιτελείο του «TAEKWONDO ATTICOS», με τους έμπειρους προπονητές Θανάση Μπαλίλη και Παναγιώτη Φωτιάδη, οι οποίοι έχουν διαμορφώσει ένα πρότυπο περιβάλλον αγωνιστικής ανάπτυξης και παιδαγωγικής προσέγγισης.

Στο πλευρό των νεαρών αθλητών βρίσκονται επίσης δύο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού.

Ο Μιχάλης Μουρούτσος, Ολυμπιονίκης, θρύλος του taekwondo και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας, προσφέροντας πολύτιμη καθοδήγηση και τεχνογνωσία.

Η Βασιλική Μιλλούση, κορυφαία Ελληνίδα ενόργανης με 10 Παγκόσμια μετάλλια, η οποία επιμελείται μαζί με τους συνεργάτες της, το stretching και τη φυσική ευλυγισία των παιδιών, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σωματική τους ενδυνάμωση.

Οι νέες αυτές διακρίσεις επιβεβαιώνουν ότι τα αδέλφια Ταραζώνα αποτελούν μια από τις πιο δυνατές και υποσχόμενες παρουσίες του ελληνικού ταεκβοντό. Με σκληρή δουλειά, προσήλωση και την καθοδήγηση σπουδαίων ανθρώπων του αθλητισμού, συνεχίζουν να χαράζουν μια πορεία γεμάτη προοπτικές και επιτυχίες.



