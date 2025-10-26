Άρης Ψαρρός: Χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο
Ο Άρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Έλληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο ανδρών – γυναικών
Ο 17χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.
Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρός επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος ανήκε ολοκληρωτικά στον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο αναμφίβολα πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία!
Στην πορεία του για το χάλκινο μετάλλιο ο Ψαρρός, νίκησε στη φάση των 64 τον Γιοντονιαμτς (Μογγολία) με 2-0. Με το ίδιο σκορ επικράτησε στους 32 του Σέρβου Ιβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11).
Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τριγκός. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.
Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3 η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο, νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.