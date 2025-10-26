O 17χρονος Άρης Ψαρρός έγινε ο πιο νεαρός Έλληνας που ανεβαίνει στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος ανδρών στο τάε κβο ντο

Ο Άρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Έλληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα τάε κβον ντο ανδρών – γυναικών

Ο 17χρονος Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.

Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρός επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος ανήκε ολοκληρωτικά στον Έλληνα πρωταθλητή, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε τη νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο αναμφίβολα πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία!

Στην πορεία του για το χάλκινο μετάλλιο ο Ψαρρός, νίκησε στη φάση των 64 τον Γιοντονιαμτς (Μογγολία) με 2-0. Με το ίδιο σκορ επικράτησε στους 32 του Σέρβου Ιβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11).

Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τριγκός. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3 η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο, νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2.

