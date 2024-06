Στο Παναθηναϊκό Στάδιο συγκεντρώθηκαν 400 προσφυγόπουλα και ελληνόπουλα και έκαναν μαζί τάε κβον ντο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων.

Μία αθλητική εκδήλωση διαφορετική από κάθε άλλη πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου με το Παναθηναϊκό Στάδιο να υποδέχεται εκατοντάδες παιδιά και νέους πρόσφυγες, καθώς και συνομήλικούς τους αθλητές στη μεγάλη αθλητική δράση «Together in Sport - Together in Taekwondo».

Συνολικά, 200 παιδιά και νέοι πρόσφυγες από δομές φιλοξενίας εντός και εκτός Αττικής, ηλικίας 7 έως 21 ετών, συναντήθηκαν με 200 αθλητές της Ελληνικής ομοσπονδίας τάε κβον ντο που πραγματοποιήσαν επιδείξεις και παρουσίασαν βασικές τεχνικές του αθλήματος.

Η ξεχωριστή αυτή εκδήλωση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Together in Sport - Phase II» που υλοποιεί η ΜΕΤΑδραση σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτέλεσε μέρος των δράσεων του Φεστιβάλ Refugee Week Greece και οφείλει την επιτυχία της στη σύμπραξη με την Ελληνική Ομοσπονδία Taekwondo (ΕΛ.Ο.Τ), το Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Τα παιδιά κατάφεραν να συνεννοηθούν αμέσως μεταξύ τους, σαν να έκαναν παρέα από καιρό. Τα ελληνόπουλα των συλλόγων έδειχναν στα προσφυγόπουλα πώς να κάνουν τις ασκήσεις, ενώ τα προσφυγόπουλα προσπαθούσαν να δείξουν πόσο καλοί αθλητές είναι και πόσο γρήγορα μαθαίνουν. «Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί δεν ήξερα ότι παιδιά σαν και εμένα μπορούν να κάνουν τόσο εντυπωσιακά πράγματα!» είπε η 10χρονη Αϊσέ*, ενώ ο Νάσερ* ενθουσιασμένος είπε «Έκανα νέους φίλους, είδα φοβερές κινήσεις και θέλω πολύ να μάθω ταεκβοντό!».

Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, οι νεαροί συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το αργυρό μετάλλιο και τον αγωνιστικό θώρακα του Ολυμπιονίκη στο ταεκβοντό, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, στους Ολυμπιακούς Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004. Τα δύο αυτά μοναδικής αξίας εκθέματα αποτελούν παραχώρηση της οικογένειας Νικολαΐδη στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας και φιλοξενούνται στη μόνιμη έκθεσή του.

Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν και από την έκθεση ζωγραφικής του Πανελλαδικού Διαγωνισμού «Ανήκουμε όλοι στην ίδια ομάδα» στον οποίον συμμετείχαν περισσότεροι από 1.800 μαθητές και μαθήτριες με σκίτσα, αφίσες και κόμικ και τον οποίο διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η πρώτη Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, Μόρφου Δροσίδου, η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, o Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σπύρος Καπράλος, o Αντιδήμαρχος Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, Θανάσης Χειμωνάς, η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α, Ελένη Ζωντήρου και η Αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Maria Clara Martin.

Το τέλος της γιορτινής βραδιάς βρήκε όλους τους νεαρούς συμμετέχοντες χαμογελαστούς και με αναμνηστικά δώρα και κουπόνια ελεύθερης εισόδου στη μόνιμη έκθεση του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας. Πάνω απ’ όλα όμως, τα παιδιά απέδειξαν σε όλους για ακόμα μία φορά, με αυτόν τον μοναδικό και αυθόρμητο τρόπο τους, ότι ο αθλητισμός μας ενώνει χωρίς διακρίσεις!

*Τα ονόματα των παιδιών έχουν αλλάξει για την προστασία των προσωπικών τους στοιχείων.