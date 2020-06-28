Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Κυριακής (28/6)
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ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 4vs
ΛΕΤΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΒΙΛΛΗ 1vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΕΛΣΙ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 1vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ 0vs
ΑΡΣΕΝΑΛ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΙΜΠAΡ 1vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΤΙΣ 1vs
ESPANYOL 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2vs
ΠΑΟΚ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΗΣ 2vs
ΑΕΚ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ 0
ΑΡΗΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ -
ΑΕΚ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΜΠΕΤΙΣ -
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΕΙΜΠAΡ -
ESPANYOL -vs
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΜΙΛΑΝ -vs
ΡΟΜΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΒΕΡΟΝΑ -
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ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
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ΓΚΑΖΙΣΕΧΙΡ ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
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ΟΥΡAΛ -vs
ΤΑΜΠΟΦ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
ΛΕΣΤΕΡ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
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