Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα της Πέμπτης 5/3
Δείτε και απόψε απευθείας στις οθόνες σας όλα τα αθλητικά πρωτοσέλιδα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως κάθε βράδυ, στο gazzetta.gr.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 2vs
ΑΡΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 92vs
ΒΟΝΝΗ 85
ΤΕΛΙΚΟ
ΧAΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 91vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 66vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 63
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 84
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 77vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΥΩΝ 1vs
ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 5
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 2vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 0
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ -vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
LIVE
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 42vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 35
LIVE
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 35vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 44
LIVE
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ 45vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 54
LIVE
ΜΠΡΟΥΚΛΙΝ ΝΕΤΣ 13vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 6
LIVE
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 9vs
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 15
LIVE
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 8vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 8
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΝΤΑΡΟΥΣAΦΑΚΑ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΓΡΑΝAΔΑ -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΝΤΕΡΜΠΙ -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΤΡΕΝΤΙΝΟ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1vs
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ 0
LIVE
CHRYSOCHOS/DEMPSTER 1vs
CHAPPELL/STALDER 1
LIVE
ARANGO/BOSIO 1vs
DAY/HALBAUER 0
LIVE
COZBINOV/SONG 0vs
CASTELNUOVO/HAERTEIS 1
LIVE
KING/ZVONAREVA 1vs
GUMULYA/ROMPIES 0
LIVE
ZAMARRIPA/ZAMARRIPA 0vs
PARRY/PEDRETTI 1
LIVE
BOREN/LEE 0vs
MUELLER/WHITTLE 1
LIVE
JOHNSON/JOHNSON 1vs
MAGINLEY/ROBERTS 0
LIVE
ZVEREV/ZVEREV 0vs
KORDA/KRUEGER 0
LIVE
GOM.-HERRERA/TROICKI 0vs
PASHA/SCHNUR 0
LIVE
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 0vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ 0
LIVE
LUZ/MATOS 0vs
POLANSKY/SCHNUR 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ 2vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
HUEY/VERBEEK 2vs
KLAHN/MCDONALD 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMAIN ARNEODO 1vs
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΟΥΙΝΓΚ ΣΟΦΙΑ 0vs
ΣΒΑΝ ΚΕΙΤΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
TOBY BOYER 0vs
ΡΙΜΠAΚΟΒ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΟΛ ΣΜΙΘ 1vs
ΜΠΛΟΥΜΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALBOT/COPIL 0vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL 2
ΤΕΛΙΚΟ
COCCIARETTO/ZARAZUA 1vs
NEEL/SANTAMARIA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΑΝΓΚ ΧAΝΝΑ 0vs
ΝAΡΑ ΚΟΥΡΟΥΜΙ 2
ΤΕΛΙΚΟ
WANG X./ZHU L. 0vs
MUHAMMAD/TOWNSEND 2
ΤΕΛΙΚΟ
ALTMAIER/CORIA 1vs
GAIO/LORENZI 2
ΤΕΛΙΚΟ
ARCONADA/DART 0vs
NINOMIYA/YANG 2
ΤΕΛΙΚΟ
MENDEZ/UDVARDY 0vs
BEKTAS/MOORE 2
ΤΕΛΙΚΟ
KONTA/SVITOLINA 0vs
BOUZKOVA/VORACOVA 1
ΤΕΛΙΚΟ
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI 1vs
GENGEL/POLJAK 0
ΤΕΛΙΚΟ
MANJI/STEVENSON 1vs
IGOSHIN/TYURNEV 0
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
E. PAPAC TOMISLAV -vs
HSU YU HSIOU -
ΟΥΕΝΤA ΡAΜΟΥ -vs
ALICIA SMITH -
LEYLAH FERNANDEZ -vs
SLOANE STEPHENS -
NIKITA VOLONSKI -vs
ΠΟΥΤΕΡΓΚΙΛ ΚAΛΟΥΜ -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΤΖΕΙΜΣ -
ZARA BRANKOVIC -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΟΥΣΙΓΙΜΑ ΜΟΓΙΟΥΚΑ -
VINCENT STOUFF -vs
JAI CORBETT -
RHETT PURCELL -vs
BRUNO NKOMBA BENARD -
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -vs
ΜAΡΣΑΛ ΑΜΠΕΡ -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΣΕΜΑ ΕΡΙΚΑ -
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -vs
CACIC/NYS -
ΣΑΚΑΤΣΟΥΜΕ ΧΙΜΕΝΟ -vs
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -vs
ΚΟΜΠΟΡΙ ΜΟΜΟΚΟ -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΝΕΡΛΙ -
ERIN ROUTLIFFE -vs
IVANA POPOVIC -
ΚΑΒΑΜΟΥΡΑ ΜΑΝA -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΑΡΛAΝΤ ΤΖΟAΝΑ -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ROOPA BAINS -
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -vs
ΜΙΧΑΛΙΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -vs
ΣΙΜΙΖΟΥ ΑΓΙAΝΟ -
ΕΛΙ ΤΖΕΝΙΦΕΡ -vs
KATHERINE WESTBURY -
ΖΛΟΣΧΟΒΑ ΖΟΥΖAΝΑ -vs
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -
ΖΑΝΓΚ ΓΙΝΓΚ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
AYUMI HIRATA -vs
ΟΚΑΜΟΥΡΑ ΚΟΥΟΚΑ -
ΙΒΑΝΟΒΑ ΝΤAΣΑ -vs
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -
POULOS/SYMONS -vs
BOZOVIC/POPOVIC -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
ΜΑ ΟΥΙΛΙΑΜ -
BAINS/BEREZOV -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
JORDAN SMITH -vs
JAYDEN COURT -
ΣΤΟΝΤΕΡ ΤΙΜΟ -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
OZEKI/UEDA -vs
HOSOGI/MATSUDA -
BRANDON LAUBSER -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -vs
ANNA UREKE -
INOUE/YAMAGUCHI -vs
OKAMURA/OKUNO -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
SAIGO/SAIGO -
MOCHIZUKI/OMURA -vs
IMADA/SUENO -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
NOGUCHI/TAJIMA -
KAWACHI/TAKEUCHI -vs
TAYLOR/TAYLOR -
HSU/ROMIOS -vs
CORBETT/IBRAHIM -
BEALE/FANCUTT -vs
PURCELL/PUTTERGILL -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
BARRY/TOMIC -
MA/XUN -vs
HAYASHI/MORISAKI -
ΤΖΓΙΟΡΤΣΕΣΚΑ ΛΙΝΑ -vs
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΟΡΤΖΑ ΜΠΟΓΚΝΤΑΝ -
AMINA ANSHBA -vs
MELIS SEZER -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
ΜΠΟΓΙΕΡ ΤΡΙΣΤAΝ -
ΝΤΑΜ ΜAΡΤΙΝ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
MARION VIERTLER -vs
MAIAR SHERIF -
COSTIN PAVAL -vs
ΝΤΙΜΑ ΝΤΡAΓΚΟΣ -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
TENA LUKAS -
ΓΟΥΟΛΤΕΡΤ ΣΙΜΟΝΑ -vs
KATY DUNNE -
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
BERFU CENGIZ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΜΟΡΒAΓΙΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -vs
ΚΑΡΕΓΚAΡΟ ΜΑΡΤΙΝΑ -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΚΙΜΤΣΙ ΣΑΒΙΤ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ROBBIE ARENDS -
OKSANA SELEKHMETEVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΣΟΙΤΣΙΡΟ ΜΟΡΙΤAΝΙ -vs
LUCA NARDI -
ΜΕΡΣ, ΛΟΥΝΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΜΑΝAΦΟΒ ΒΛAΝΤΙΣΛΑΒ -vs
LO CHIEN HSUN -
ΠΙΧΛΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -
ΚΟΥΝΣΕΚΟΒΑ ΒΑΛΕΡΙΑ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -vs
ΒΙΛAΡΝΤΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ -
MARTINA BIAGIANTI -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
LUCIANO TACCHI -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
J. V. D. SCHULENBURG -vs
ΚΙΒΑΤΣΕΒ ΚΙΡΙΛ -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΓΚΛΟΥΣΚΟ ΛΙΝΑ -
ΟΜΠΕΡΛAΙΤΝΕΡ ΝΙΛ -vs
DUSTY BOYER -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΖΑΒAΝΤΣΚΑ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΝΤΑΝΙΛΙΝΑ ΑΝΝΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
OANA GEORGETA SIMION -vs
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -
ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΚΟΛΜΕΝΙΑ ΜΑΡΤΙΝΑ -vs
ANDREEA AMALIA ROSCA -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
BOGDAN IONUT APOSTOL -
TIM HANDEL -vs
ΓΚΧΟΡΜΠΕΛ ΑΝΙΣ -
ΜΠΟΥΡΙΛΟ ΕΣΚΟΡΙΧΟΥΕΛΑ ΙΡΕΝΕ -vs
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
ΒΑΝ ΝΤΕΡ ΜΙΡΣΕΝ ΜAΡΤΙΝ -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ROBILLARD-MILLETTE -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΝAΒΑ ΕΜΙΛΙΟ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
ΤΖΑΚΟΜΙΝΙ ΛΟΥΚA -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΤΣΙΛΠAΚ, ΑΓΚΟΥΣΤΙΝΑ -
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -vs
BΟΡΟΝΙΝ ΝΤΙΜΙΤΡΙ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΟΥΑΚAΑ ΑΖΙΖ -
ΣΟΝΜΕΖ ΖΕΓΝΕΠ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΧΑΜΠΕΛ ΛΕΝΙ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΣΙΝΤΧΑΡΘ ΡΑΒAΤ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
ΜΠΑΝΤΕΤΣΙ ΣΟΥΖΑΝ -vs
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΧAΝΤΕΡ ΒΟΝ -
ΣAΛΤΟΝ ΝΤΙΛΑΝ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΚΑΛΕΝΙΤΣΕΝΚΟ ΝΤΑΝΙΛΟ -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
PIERRE MALAN -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΤΕΙΛΟΡ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛΑ -
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -vs
FRANCESCO MAESTRELLI -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ΝΤΕ ΜΠΕΡΝΑΝΤΙ ΚΛΟΤΙΛΝΤ -
ΠΕΣAΚ ΣΤΕΠAΝ -vs
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ZEINA SHAABAN -
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -vs
ΚΑΠΕΣΙ, ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -vs
ΠΟΛΖΑΚ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -
IZABELA G. NOVAC -vs
ELISA CAMERANO -
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
MATVEY KHOMENTOVSKIY -
ΜΟΡΑΝΤAΙΣ ΑΝ-ΣΟΦΙ -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
BORZA/DIMA -vs
GUNES/SARITAS -
ΝΤΟΥΣΙΝ ΛΟΥΙΣ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΟΡΤΟΛΟΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
OZ/SEZER -vs
GALFI/STRAKHOVA -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
MARTHA MATOULA -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΞΥΛAΣ ,ΙΩAΝΝΗΣ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ABOIAN/FARJAT -vs
ARRECHE/CASANOVA -
JANI/SHERIF -vs
CAKAREVIC/MALECKOVA -
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -vs
ΤΕΣΑ ΛΟΥΙΣ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΜΑΡΙΝΚΟΒΙΤΣ ΜΠΟΓΙAΝΑ -
ΚAΝΤΧΕ ΑΡΖΟΥΝ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΝΤΕΝ ΧΕΙΖΕΡ ΓΚAΙ -
AGAMENONE/ZUKAS -vs
CAROU/COMESANA -
MARKOVA/RADISIC -vs
GJORCHESKA/PAPAMICHA -
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -vs
ΣΤΑΜAΤΟΒΑ ΤΖΟΥΛΙΑ -
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
IGOR SAVELJIC -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
LORENZO ROTTOLI -
PATZANOVSKY/SOLBERG -vs
BOYER/DAMM -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ΒΕΙΣ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
REBEKA MASAROVA -vs
J. BOUZAS MANEIRO -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΓΙΑΝΙΚ -vs
A. BARROSO CAMPOS -
ΘAΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ALEXANDRA EALA -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
HIDALGO/MONZON -vs
CERUNDOLO/KESTELBOIM -
MIRIAM KOLODZIEJOVA -vs
KAROLA BEJENARU -
FALKOWSKA/KUBKA -vs
CENGIZ/HOURIGAN -
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -vs
ΜΑΣΟΥΡ ΝΤAΝΙΕΛ -
ANNA ZAJA -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
LE BIHAN/NOEL -vs
SIMMONDS/THOMBARE -
MURRAY/STOLLAR -vs
OCHSNER/ZUGER -
DAVIS/SIBANDA -vs
ARENDS/BECKLEY -
MANAFOV/PICHLER -vs
CRETU/IVANOV -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
JUSTINE PYSSON -
ΤΑΜAΡΑ ΤΕΡΕΖΑ -vs
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -
HAJEK/VILARDO -vs
MORAING/ROSENKRANZ -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
BINDA/MINC -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
ΜΠΟΛΟΥΝΤΑ-ΠΕΡΚΙΣ ΚAΡΛΟΣ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
ΜΠΟΘΟΥΕΛ ΠΙΤΕΡ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΟΒΑ ΛΟΥΣΙ -
ΜΠΟΕΛΕΡ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
TERENCE ATMANE -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
BOONE/OSABUOHIEN -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΓΟΥΙΝΤΕΡ ΛΟΠΕΖ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -
ΑΛΕΞAΝΤΡ ΝΤΑ ΡΟΣΑ ΚAΡΟΛΑΙΝ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
THOMAS DESCHAMPS -vs
INIGO CERVANTES -
ΚΑΖΟ ΑΡΤΟΥΡ -vs
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -
KOUSSENKOVA/YUSHCHEN -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
ΑΜΕΡ ΜΠΕΝ ΧΑΣΣΕΝ -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
CARR/DENOLLY -vs
KALENICHENKO/THIROU. -
INDONESIA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
INDIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
MELNIKOVA/WALTERT -vs
KOKLINA/MISHINA -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
RAWAT/VELDHEER -vs
BONZI/MARTINEAU -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
BECKER/MALAN -vs
CARIPI/HUNTER -
CHINA (W) -vs
CHINESE TAIPEI (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
DARYA KASATKINA -vs
IRINA MARIA BARA -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
RAMADAN/SHAABAN -
NOVAC/VIG -vs
LEE/ROMEO -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
OLIYNYKOVA/SIEDLISKA -
BOMBARA/MARINO -vs
BOBROV/ERLER -
HE/HUA -vs
GIACOMINI/KIVATTSEV -
COLMEGNA/SPITERI -vs
KLASEN/KOELZER -
CELEBIC/SAVELJIC -vs
HAMPEL/OBERLEITNER -
CHLPAC/MARTINICH -vs
CUROVIC/OSTLUND -
GHORBEL/TESSA -vs
MAIGA/VIDAL AZORIN -
KERKHOVE/SCHOOFS -vs
KRUNIC/SREBOTNIK -
GASPAR/MASAROVA -vs
BERGEN/DUCA -
THANOS/XILAS -vs
MEDJEDOVIC/TEPAVAC -
MERINO/PENA LOPEZ -vs
URYSON/VILLANUEVA -
ΛΟΠΕΖ ΜΟΝΤΑΓΚΟΥΝΤ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -
CORNUT/SCHMITZ -vs
KHOMENTOVSKI/SKORIL. -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
JAQUELINE CRISTIAN -
KOUZMINE/OUAKAA -vs
KILANI/KOROLEV -
DUSSIN/JONCOUR -vs
CABRAL/FARIA -
FALLERT/MORENO -vs
DEN HEIJER/TURCHETTI -
DEMBEK/FALCAO -vs
SALGADO/TORRES -
BANES/ELLIS -vs
FANSELOW/MERTENS -
MITU/OLARU -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
ΤΖΟΥΝΓΚ ΤΖΕΙΣΟΝ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
BORTOLOTTI/ESTEVE -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
TAMARA ZIDANSEK -vs
ANASTASIA POTAPOVA -
JOHN PATRICK SMITH -vs
GIAN MARCO MORONI -
ΕΣΚΟΜΠΕΝΤΟ ΕΡΝΕΣΤΟ -vs
ΜΠΕΡAΝΚΙΣ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
ΜΠΑΡAΝΚΟ ΚΟΣAΝΟ ΧΑΒΙΕΡ -vs
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -vs
JOHANNA KONTA -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
G. GRANOLLERS-PUJOL -vs
JULES OKALA -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΑΛΒAΡΕΖ ΒΑΡΟΝΑ ΝΙΚΟΛΑΣ -
ANNA-LENA FRIEDSAM -vs
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ -
MANZANERA/TRAPEZNIK. -vs
CERVANTES/ROCA -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
ΣΟΚ ΤΖΑΚ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΚΟΥΝΤΛΑ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ -
KATERINA SINIAKOVA -vs
VERA ZVONAREVA -
LAPKO/MAROZAVA -vs
KOSTYUK/KUZMOVA -
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ 0vs
RIO BRANCO-PR 0
LIVE
VELO CLUBE-SP 2vs
NACIONAL-SP 1
LIVE
ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ 1vs
ΛΙΝΕΝΣΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREMIO OSASCO-SP 0vs
EC SAO BERNARDO-SP 3
BATATAIS-SP -vs
OLIMPIA FC SP -
ΜΑΡΙΛΙΑ -vs
RIO PRETO-SP -
LIVE
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ 2vs
ΣAΟ ΚΑΕΤAΝΟ 1
LIVE
PORTUGUESA-SP 0vs
ΑΤΙΜΠΑΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΝΤΟ 4vs
CA ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΟ ΜΠΕΡΝAΝΤΟ 0vs
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 0
PENAPOLENSE -vs
SERTAOZINHO-SP -
PORTUGUESA SANTISTA -vs
RED BULL BRASIL -
LIVE
HALIFAX HURRICANES 98vs
KW TITANS 82
LIVE
PETROLINA 0vs
ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ 0
LIVE
APAN BLUMENAU 2vs
ΟΥΜ ΙΤΑΠΕΤΙΝΙΓΚΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
SESI-SP 3vs
ΣΑΝΤΑ ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΟΥ ΚAΣΤΡΟ 2vs
ΒΙΒΟ/ΜΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ ΣAΟΥΝΤΕ/ΒΟΛΕΙ ΡΙΜΠΕΙΡAΟ 1vs
ΒΟΛΕΙ ΡΕΝAΤΑ/ΚΑΜΠΙΝΑΣ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΑΟΥΜΠAΤΕ ΦΟΥΝΒΙΤΣ 3vs
ΣΕΣΚ 0
LIVE
ΠΕΛΟΤΑΣ 1vs
MANAUS 0
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΙΑΝΙΕΝΣΕ 1vs
SANTA CRUZ-PE 0
LIVE
BOA-MG 0vs
ΚΡΟΥΖΕΙΡΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ 2vs
BOTAFOGO-PB 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΝΤΟ ΑΝΤΡΕ 0vs
ΓΚΟΙAΣ 2
LIVE
KΑΡΤΑΧΙΝΕΣ 0vs
ΟΥΝ. ΝΤΕ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 1
ΑΛΑΧΟΥΛΕΝΣΕ -vs
ΠΕΡΕΖ ΖΕΛΕΝΤΟΝ -
ΝΤΕΠΟΡΤ. ΣΑΝ ΚAΡΛΟΣ -vs
ΛΙΜΟΝ -
LIVE
CAPITANES DE ARECIBO 59vs
BRUJOS DE GUAYAMA 39
LIVE
CARIDUROS DE FAJARDO 76vs
VAQUEROS DE BAYAMON 70
LIVE
ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ 39vs
ΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΤΖΟΥΝΙΝ 38
LIVE
ΛΙΜΠΕΡΤAΔ 8vs
ΡΕΓΚAΤΑΣ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ 28
LA UNION -vs
ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ -
ΚΟΥΙΜΣΑ -vs
ΦΕΡΡΟ ΚΑΡΡΙΛ ΟΕΣΤΕ -
LIVE
ΔΕ ΣΤΡΟΝΓΚΕΣΤ 3vs
SAN JOSE 0
LIVE
ΡΕAΛ ΠΟΤΟΣΙ 0vs
ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡΟΛΕΡΟ 0
LIVE
LONG ISLAND NETS 45vs
DELAWARE BLUE COATS 54
LIVE
ΡΕAΛ ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 0vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ 1
LIVE
ΜΠΟΚΟΤA 0vs
ΟΥΝΙΟΝ ΜΑΝΤΑΛΕΝΑ 0
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ -vs
ΟΡΣΟΜΑΡΣΟ -
ΚΟΡΤΟΥΛΟΥΑ -vs
REAL SANTANDER -
LIVE
ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΡΔΟΒΑ 0vs
ΣΑΝ ΤΕΛΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΛΑ ΠΛAΤΑ 1vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΛΑΦΕΡΕΡΕ 1
LIVE
ΛΙΓΚΑ ΝΤΕΠ. ΟΥΝ. ΚΙΤΟ 1vs
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ 0
LIVE
ΝΤΕΛΦΙΝ 0vs
ΚΛΑΜΠ ΟΛΙΜΠΙΑ 1
LIVE
ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ 1vs
ΜΠΟΛΙΒAΡ 0
LIVE
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΖΟΥΝΙΟΡ 0vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΟΡΧΕ ΒΙΛΣΤΕΡΜΑΝ 2vs
ΚΟΛΟ ΚΟΛΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ 0vs
ΙΝΤΕΠΕΝΤ. ΝΤΕΛ ΒAΛΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΙΓΚΡΕ 0vs
ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ 2
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ -vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ -
LIVE
ΦΕΡΡΟΒΙAΡΙΟ 1vs
ΦΟΡΤΑΛΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ASSU 1vs
AMERICA-RN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΕΛΕΖ ΣAΡΣΦΙΛΝΤ 0vs
ΓΟΔΟΙ ΚΡΟΥΖ 1
ΤΕΛΙΚΟ
CRB ΑΛ 2vs
ΝΑΟΥΤΙΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΙΟ ΚΛAΡΟ 77vs
ΠAΤΟ ΜΠAΣΚΕΤ 57
ΜΠΑΟΥΡΟΥ -vs
ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ -
SAO JOSE -vs
ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ -
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -vs
ΣΑΝ ΧΟΣΕ ΣΤΕΙΤ ΣΠΑΡΤΑΝΣ -
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΡΕΝΤ ΦΛΑΣ -vs
ΜΠΡΑΙΑΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -
LIU SHARKS -vs
ΦΕΙΡΛΙΧ ΝΤΙΚΙΝΣΟΝ ΝAΙΤΣ -
Σ. ΧΑΡΤ ΠΙΟΝΙΡΣ -vs
ΣΕΝΤ ΜΑΙΡΗ ΜΑΟΥΝΤΕΝΙΡΣ -
ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΟΡΙΣ ΚΟΛΟΝΙΑΛΣ -vs
ΣΕΝΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΤΕΡΙΕΡΣ -
ΤΕΝΕΣΙ ΣΤΕΙΤ ΤΑΙΓΚΕΡΣ -vs
ΜΟΡΧΕΝΤΣ ΙΓΚΛΣ -
ΚΟΛΟΡAΝΤΟ ΣΤΕΙΤ ΑΡΜΣ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -vs
ΤΖΑΚΣΟΝΒΙΛ ΣΤΕΙΤ ΓΚΕΙΜΚΟΚΣ -
ΓΟΥΙΝΤΘΡΟΠ ΙΓΚΛΣ -vs
ΣAΟΥΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΑΠΣΤΕΙΤ ΣΠAΡΤΑΝΣ -
ΓΚΑΡΝΤΝΕΡ Γ. ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΝΟΡΘ ΚΑΡΟΛAΙΝΑ ΜΠΟΛΝΤΟΓΚΣ -
ΛΑΣ ΒΕΓΚΑΣ ΡΕΜΠΕΛΣ -vs
ΜΠΟΙΖ ΣΤΕΙΤ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -
AQUIDAUANENSE -vs
PONTA PORA -
OPERARIO-FC MS -vs
CORUMBAENSE -
ΠΟΥΝΤΑΡΕΝΑΣ -vs
ΚΑΡΜΕΛΙΤΑ -
MUNICIPAL LIBERIA -vs
AD COFUTPA -
ΜΟΤAΓΚΑ -vs
UPNFM -
HONDURAS PROGRESO -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΟΛΙΜΠΙΑ -
ΒΙΝΤΑ -vs
ΠΛΑΤΕΝΣΕ -
ΜAΡΑΘΟΝ -vs
CD ΡΕAΛ ΣΟΣΙΕΔAΔ -
ΕΛ ΒΕΝΣΕΝΤΟΡ -vs
ΑΛΙAΝΣΑ -
ΧΟΥAΡΕΖ -vs
ΜΟΝΤΕΡΕΙ -
SOAGA -vs
BA FC -
AS VENUS -vs
AUCKLAND CITY -
ΣΙΝΤΝΕΙ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΠΕΡΘ ΓΟΥAΙΛΝΤΚΑΤΣ -vs
ΚAΙΡΝΣ ΤAΙΠΑΝΣ -
ΤΖΟΝΤΖΟΥ ΕΓΚΙΣ -vs
ΙΝΤΣΕΟΝ ΕΛΕΦΑΝΤΣ -
ΓΟΥΕΣΤ ΑΡΜΕΝΙΑ -vs
ΠΟΥΝΙΚ ΓΙΕΡΕΒAΝ 2 -
ΑΛΑΣΧΚΕΡΤ 2 -vs
ΑΡΤΣAΧ -
ΝΤΙΛΙΤΖAΝ -vs
ΟΥΡΑΡΤΟΥ 2 -
ΖΑΚΑΤAΛΑ -vs
ΣΑΜΠAΙΛ Β` -
SABAH FK B -vs
ΝΕΦΤΣΚΙ ΜΠΑΚΟΥ B` -
QARABAG AGDAM B -vs
ΚΑΡΑΝΤAΚ ΛΟΚΜΠΑΤAΝ -
ΤΣΕΟΝAΝ ΣΚΑΙΓΟΥΟΚΕΡΣ -vs
ΣΟΥΓΟΝ ΒΙΞΤΟΡΜ -
ΤΣΑΝΤΣΕΟΝ ΧΑΝΣAΕ (Γ) -vs
ΤΣΕΟΝΓΚΙΟΥ ΣΤΑΡΣ (Γ) -
EX HI-PASS (W) -vs
ΧΙΟΥΝΤAΙ ΧΙΛΣΤΕΙΤ (Γ) -
MTK BUDAPEST (W) -vs
ΠΙΚ-ΠΕΚΣ (Γ) -
DVTK ΜΙΣΚΟΛΤΣ (Γ) -vs
ΣΟΠΡΟΝ (Γ) -
ΟΥΝΙ ΓΚΙΟΡ (Γ) -vs
ZTE NKK (Γ) -
CSATA (W) -vs
ΣΕΞΑΡΝΤ (Γ) -
ΕΝΤΙΝΓΚ ΣΠΟΡΤ -vs
ΜΠΑΜΠΟΥΤΟΣ ΝΤΕ ΜΠΟΥΝΤΑ -
ΚΟΛΟΜΠΕ -vs
ΑΠΕΓΙΕΣ ΝΤΕ ΕΜΦΟΥ -
ΚΟΤΟΝΣΠΟΡ ΝΤΕ ΓΚΑΡΟΥΑ -vs
ΦΟΒΟΥ ΝΤΕ ΜΠΑΧAΜ -
ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΟΥAΛΑ -vs
ΣΤΕΙΝΤ ΡΕΝAΡΝΤ -
KF DRENICA -vs
KF FLAMURTARI -
KF VUSHTRRIA -vs
KF DUKAGJINI -
ΑΛ ΑΙΝ -vs
ΑΧΛΙ ΑΛ-ΦΟΥΤΖΙΡΑ -
ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚAΝ -vs
ΜΠAΝΙ ΓΙΑΣ -
ΣΑΡΙAΧ ΦΚ -vs
ΧAΤΤΑ -
ΑΛ ΓΟΥAΣΛ -vs
ΑΛ ΝΤAΦΡΑ -
ΤΑΙΛAΝΔΗ (Γ) -vs
ΣΛΟΒΑΚΙΑ (Γ) -
ΟΥΜ ΣΑΛAΛ -vs
ΑΛ ΣΑΧAΝΙΑ -
ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ -vs
ΑΛ ΓΑΡΚΑ -
ΜΠΙΣΚΡΑ -vs
ΣΕΤΙΦ -
ΚΑΜΠΙΛΙΕ -vs
USM ΜΠΕΛ ΑΜΠΕΣ -
ΜΠΟΡΝΤΖ ΜΠΟΥ ΑΡΕΡΙΝΤΖ -vs
ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ -
AL SALT -vs
MA'AN -
ΕΛ ΧAΡΑΣ -vs
Α ΜΠΟΥ ΣAΝΤΑ -
ΚΑΜΕΡΟΥΝ (Γ) -vs
ΖAΜΠΙΑ (Γ) -
HORIZONT MINSK (W) -vs
VICTORIA GRODNO (W) -
VICTORIA BREST (W) -vs
ΤΣΜΟΚΙ-ΜΙΝΣΚ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΚΑΝΚAΓΙΑ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΕΣΙ (Γ) -
ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟΡ (Γ) -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Γ) -
ΒΙΛΝΑΟΥΣ ΚΜ-ΠΕΡΛΑΣ -vs
ΤΕΛΣΙAΙ -
ΤΟΡAΖ ΚΡΕΠΣΙΝΙΟ ΚΛΟΥΜΠΑΣ -vs
SILALES LUSIS -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ ΙΙ -vs
ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ ΜΑΡΤΙΝΓΚΑ ΜΑΡΙΓΙΑΜΠΟΛΕ -
KLAIPEDOS NEPTUNAS -vs
SAKIU VYTIS -
ΓΙΟΝΑΒΑ -vs
GARGZDU SC -
PALANGOS KURSIAI -vs
ΜΑΖΕΙΚΙΑΙ -
ΟΛΥΜΠ ΠΡAΓΑ (Γ) -vs
ΣΟΚΟΛ ΦΡAΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ (Γ) -
ΑΓΚΕΛ ΠΡΟΣΤΕΧΟΦ (Γ) -vs
ΝΤΟΥΚΛΑ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (Γ) -
VK SELMY BRNO (W) -vs
ΣΟΚΟΛ ΣΤΕΡΝΜΠΕΡΚ (Γ) -
ΣΚ ΑΠ ΟΛΟΜΟΥΤΣ (Γ) -vs
ΚΡΑΛΟΒΟ ΠΟΛΕ ΜΠΡΝΟ (Γ) -
ΟΣΤΡAΒΑ (Γ) -vs
ΠΡΕΡΟΒ ΠΡΕΤΣΕΤΖΑ (Γ) -
OK UB (W) -vs
ΟΜΠΡΕΝΟΒΑΚ (Γ) -
ΓΙΕΝΤΙΝΣΤΒΟ ΣΤAΡΑ ΠAΖΟΒΑ (Γ) -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ ΒΙΖΟΥΡΑ ΜΠΕΟΓΚΑΡΝΤ (Γ) -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Γ) -vs
ΝΟΒAΡΑ (Γ) -
ALLIANZ MILANO -vs
ΣΑΑΡΕΜAΑ -
ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ Σ.Π. -vs
PENZUGYOR -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΤΟΡΠΕΝΤΟ ΜΟΣΧΑΣ -
ΛΙΓΚΑΠΛΟΚΙ (Γ) -vs
ΝΟΥΜΟΡ ΤΖΟΥΜΙ (Γ) -
ΡAΝΤΕΡΣ -vs
ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ -
ΧΟΡΣΕΝΣ -vs
ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ -
ΣΙΡΟΚΙ -vs
ΣΟΥΤΖΕΣΚΑ ΝΙΚΣΙΚ -
ΝΟΒΙ ΠΑΖAΡ -vs
ΜΖΤ ΣΚΟΠΙΩΝ -
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΚΙΡΙAΤ ΑΤΑ -vs
ΕΛΙΤΖΟΥΡ ΙΡΟΝΙ ΝΕΤAΝΙΑ -
MICKIEWICZ KLUCZBORK -vs
APP KRISPOL WRZESNIA -
BBTS BIELSKO-BIALA -vs
STRZELCE OPOLSKIE -
ΓΚΕΡΝΙΚΑ ΜΠΙΖΚAΙΑ (Γ) -vs
ΑΡAΣΚΙ ΑΕΣ (Γ) -
ΑΒΕΝΙΔΑ (Γ) -vs
ΠΟΡΤΑ ΞΙ ΕΝΣΙΝΟ (Γ) -
ΜΙΚΟΛAΙ -vs
SK ΠΡΟΜΕΤΕΙ -
ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ -vs
ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ II -
ΣΟΡΕΛΛΑ ΡΑΜΟΝΤΑ ΙΠAΓΚ (Γ) -vs
SASSUOLO VOLLEY (W) -
ΓΚΙΜΛΕ -vs
ΦΡΟΙΑ ΑΜΠAΣΑΝΤΟΡΣ -
ΚΟΝΓΚΣΜΠΕΡΓΚ ΜAΙΝΕΡΣ -vs
ΑΣΚΕΡ ΑΛΙΕΝΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Γ) -vs
ORLOVI (W) -
ΒΚ ΜAΡΙΕΝΛΙΣΤ -vs
ASV ELITE -
ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ ΦΚ -vs
ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ ΦΚ -
GEN-I VOLLEY (W) -vs
LUKA KOPER (W) -
ΟΛΙΜΠΙΚ ΝΤΕ ΣAΦΙ -vs
ΚΧΕΜΙΣ ΖΕΜAΜΡΑ -
ΛΙΝΚΟΠΙΝΓΚ (Γ) -vs
ΒΑΡΝAΜΟ FK (Γ) -
AGRONOMIA (W) -vs
ALEXANDRIA (W) -
ΝΤΕΝ ΧΕΛΝΤΕΡ ΣAΝΣ -vs
ΖΟΡΓΚ ΕΝ ΖΕΚΕΡΧΕΙΝΤ ΛΕΙΝΤΕΝ -
ΑΚAΝΤΕΜΙ ΛΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΑΡΗΣ ΛΙΒAΡΝΤΕΝ -
ΡAΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ -vs
ΣΙΟΝ -
ΛΩΖAΝΗ -vs
ΒΑΣΙΛΕΙΑ -
THOR THORLAKSHOFN -vs
ΤΙΝΤAΣΤΟΛ -
ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ -vs
ΜΠΡΕΝΤΑ -
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
ΛΙΝΖ ΛΑΣΚ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΙΝΤΕΡ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΡΕΝ -
Δείτε και απόψε απευθείας στις οθόνες σας όλα τα αθλητικά πρωτοσέλιδα από Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως κάθε βράδυ, στο gazzetta.gr.