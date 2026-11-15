Η Ελλάδα θα είναι ισχυρή στον όμιλό της στα προκριματικά του Euro 2028.

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε τον μεγάλο στόχο και διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Ελλάδα με την πορεία της στη διοργάνωση, ό,τι κι αν γίνει την τελευταία αγωνιστική, αύριο με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (21:45) και σε συνάρτηση με το Γερμανία - Ολλανδία, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα και ισχυρή στον όμιλό της, στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος να επιστρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις κι αφού αποφεύγει τα μεγαθήρια, οι ελπίδες αυξάνονται.

Η κλήρωση να θυμίσουμε ότι θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Σε περίπτωση που η Ελλάδα περάσει στα προημιτελικά, ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Θα τοποθετηθεί επικεφαλής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, αφού Μάρτιο θα παίξει για το Nations League. Αν δεν προκριθεί, τότε θα μπει σε όμιλο πέντε ομάδων.

Οι εθνικές που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με την Ελλάδα και φυσικά τις αποφεύγει είναι οι εξής: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Κροατία και Βέλγιο.

✅ CONFIRMED Your "Magnificent Twelve" in Pot 1 of 🇪🇺 EURO 2028 qualifiers. https://t.co/qlSShCIuYB November 15, 2026

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