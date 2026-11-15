Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ στα προκριματικά του Euro 2028

Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ στα προκριματικά του Euro 2028

Γιώργος Σακελλαρίου
Εθνική Ελλάδας: Οριστικά στο πρώτο γκρουπ στα προκριματικά του Euro 2028

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Ελλάδα θα είναι ισχυρή στον όμιλό της στα προκριματικά του Euro 2028. 

Η Εθνική Ελλάδας πέτυχε τον μεγάλο στόχο και διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Ελλάδα με την πορεία της στη διοργάνωση, ό,τι κι αν γίνει την τελευταία αγωνιστική, αύριο με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (21:45) και σε συνάρτηση με το Γερμανία - Ολλανδία, θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, άρα και ισχυρή στον όμιλό της, στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028.

Αυτός είναι ο μεγάλος στόχος να επιστρέψει σε μεγάλες διοργανώσεις κι αφού αποφεύγει τα μεγαθήρια, οι ελπίδες αυξάνονται.

Δείτε Επίσης

Εθνική Ελλάδας: Οι πιθανοί αντίπαλοι αν περάσει στα προημιτελικά του Nations League
image

Η κλήρωση να θυμίσουμε ότι θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Σε περίπτωση που η Ελλάδα περάσει στα προημιτελικά, ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Θα τοποθετηθεί επικεφαλής σε όμιλο τεσσάρων ομάδων, αφού Μάρτιο θα παίξει για το Nations League. Αν δεν προκριθεί, τότε θα μπει σε όμιλο πέντε ομάδων.

 

Οι εθνικές που θα βρίσκονται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας με την Ελλάδα και φυσικά τις αποφεύγει είναι οι εξής: Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Δανία, Κροατία και Βέλγιο.

Όλα τα γκρουπ δυναμικότητας

@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    UEFA NATIONS LEAGUE Τελευταία Νέα