Με μουσική υπόκρουση το "Τhe show must go on" η Ευαγγελία μάγεψε και στο ελεύθερο πρόγραμμα του σόλο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Είναι το δεύτερο μετάλλιο για την 28χρονη στη διοργάνωση της Βουδαπέστης, μετά το χάλκινο και στο τεχνικό πρόγραμμα στο σόλο. Στα 17 συνολικά μετάλλια η Ελλάδα στα παγκόσμια πρωταθλήματα.

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη συνεχίζει τις παραστάσεις της στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης. Με τον Φρέντι Μέρκιουρι να τραγουδά "Τhe show must go on" η Ευαγγελία Πλατανιώτη παρουσίασε ένα υπέροχο πρόγραμμα στο ελεύθερο πρόγραμμα στο σόλο, βαθμολογήθηκε με 91,7667, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Είναι το δεύτερο μετάλλιο για την πρωταθλήτρια του Νηρέα Χαλανδρίου στη διοργάνωση, μετά και το χάλκινο στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο, καθώς και το δεύτερο συνολικά για την καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία της διοργάνωσης.

Όπως και στον τελικό στο τεχνικό πρόγραμμα, έτσι και τώρα στο ελεύθερο, η κατάταξη ήταν η ίδια. Η Γιουκίνο Ινούι κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, η Μάρτα Φιέντινα το ασημένιο και πίσω από την Πλατανιώτη ακολούθησαν η Λίντα Τσερούτι και η Βασιλική Αλεξανδρή, για την Αυστρία.



Η κατάταξη του τελικού



1.Γιουκίκο Ινούι (Ιαπωνία) 95,3667

2.Μάρτα Φιέντινα (Ουκρανία) 93,8000

3.Ευαγγελία Πλατανιώτη (Ελλάδα) 91,7667

4.Λίντα Τσερούτι (Ιταλία) 90,9667

5.Βασιλική Αλεξανδρή (Αυστρία) 90.1333

6.Ίρις Τίο Κάσας (Ισπανία) 89.700

7.Ανίτα Αλβάρεζ (ΗΠΑ) 87,633

8.Εβέ Πλανέ (Γαλλία) 87,4667

9.Άντρεϊ Λαμότε (Καναδάς) 85,4000

10.Μαρλέν Μπόγιερ (Γερμανία) 84.200

11.Ιλόνα Φάχρνι (Ελβετία) 83,1000

12.Καρίνα Μαγκρούποβα (Καζακστάν) 82,667

Τα μετάλλια της Ελλάδας στα παγκόσμια πρωταθλήματα

Με τα δύο μετάλλια από την Ευαγγελία Πλατανιώτη στη Βιυδαπέστη, η Ελλάδα έφθασε στα 16 συνολικά μετάλλια που μεταφράζονται σε 4 χρυσά, 5 ασημένια και 7 χάλκινα.

ΧΡΥΣΑ



*Άρης Γρηγοριάδης 50μ. ύπτιο (Μόντρεαλ, 2005)

*Σπύρος Γιαννιώτης 10 χλμ. open water (Σανγκάη, 2011)

*Εθνική ομάδα πόλο γυναικών (Σανγκάη, 2011)|

*Σπύρος Γιαννιώτης 10 χλμ. open water (Βαρκελώνη, 2013)

ΑΣΗΜΕΝΙΑ



*Σπύρος Γιαννιώτης 5 χλμ. open water (Ρώμη, 2009)

*Σπύρος Γιαννιώτης 5 χλμ. open water (Σανγκάη, 2011)

*Σπ. Γιαννιώτης, Κ. Αραούζου, Αντ. Φωκαϊδης Ομαδικό

5χλμ. Open water (Βαρκελώνη, 2013)

*Κέλλυ Αραούζου 5 χλμ. open water (Καζάν, 2015)|

* Κριστιάν Γκολομέεβ 50μ. ελεύθερο (Γκουανγκτσού, 20019).

ΧΑΛΚΙΝΑ



*Εθνική ομάδα πόλο ανδρών (Μόντρεαλ, 2005)

*Σπύρος Γιαννιώτης 5χλμ. open water (Μελβούρνη, 2007)

*Μαριάννα Λυμπερτά 10 χλμ. open water (Σανγκάη, 2011)

*Σπύρος Γιαννιώτης 10 χλμ. open water (Καζάν, 2015)

*Εθνική ομάδα πόλο ανδρών (Καζάν, 2015)

*Ευαγγελία Πλατανιώτη Καλλιτεχνική κολύμβηση, τεχνικό σόλο (Βουδαπέστη, 2022)



*Ευαγγελία Πλατανιώτη Καλλιτεχνική κολύμβηση, ελεύθερο σόλο (Βουδαπέστη, 2022)