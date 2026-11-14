Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό για τον Δημήτρη Μοναστηρλή, ενώ εξετάσεις θα κάνει και ο Γκρεγκ Τέιλορ.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι στον ΠΑΟΚ για την κατάσταση του Δημήτρη Μοναστηρλή, μετά την αναγκαστική του αποχώρηση από τον αγώνα της Εθνικής Ελπίδων με την Ισλανδία. Ο 22χρονος τερματοφύλακας υποβλήθηκε σε εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου προς δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό.

Πρόκειται για μια εξαιρετικά άτυχη στιγμή για τον νεαρό γκολκίπερ, ο οποίος είχε κερδίσει τη θέση του βασικού κάτω από τα δοκάρια του Δικεφάλου και καλείται πλέον να μείνει εκτός δράσης για το επόμ,ενο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας άμεσα πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ανησυχία και για τον Γκρεγκ Τέιλορ

Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εδώ για το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου, καθώς προστέθηκε ένας ακόμη πονοκέφαλος από το φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν. Ο Γκρεγκ Τέιλορ αποχώρησε αναγκαστικά από την αναμέτρηση, έχοντας αισθανθεί ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο.

Ο Σκωτσέζος μπακ θα υποβληθεί κι αυτός σε ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος και αν πρόκειται για κάτι επιπόλαιο ή για μυϊκό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός προπονήσεων.