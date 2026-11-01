Χαραλάμπους: «Δεν χαθήκαμε στις δύσκολες στιγμές, τα παλιά παιδιά κράτησαν τα αποδυτήρια»

Ο τεχνικός του Λεβαδειακού, Ηλίας Χαραλάμπους μετά τη νίκη επί του Άρη στάθηκε στην βοήθεια των παλιών παικτών, λέγοντας πως αυτοί κράτησαν τα αποδυτήρια.

Μετά από οκτώ αγώνες, όχι μόνο χωρίς νίκη, αλλά και χωρίς να σκοράρει, ο Λεβαδειακός επικράτησε με 3-0 του Άρη και πήρε το πρώτο του τρίποντο. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Ηλίας Χαραλάμπους μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Έλεγα ότι αυτά τα παιδιά έδιναν τα πάντα μέχρι στιγμής. Δεν είχα παράπονο. Το πιο σημαντικό πέρα από την εμφάνιση είναι ότι δεν χαθήκαμε στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε. Τα παλιά παιδιά κράτησαν τα αποδυτήρια και φάνηκε στο γήπεδο. Με την καθημερινή δουλειά και το ομαδικό πνεύμα, φτάσαμε στη νίκη».