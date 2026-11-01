Ο Λεβαδειακός σκόραρε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα μετά από οκτώ «άνυδρες» αγωνιστικές και σμπαράλιασε με 3-0 τον αγνώριστο Αρη, ο οποίος δημιούργησε μόνο μία μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι.

Μετά από οκτώ ολόκληρες αγωνιστικές ο Λεβαδειακός όχι απλά δεν είχε νίκη, αλλά δεν είχε καταφέρει ούτε να σκοράρει. Ένα αρνητικό σερί που έλαβε τέλος στον αγώνα με τον Άρη. Η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους σκόραρε και μάλιστα τρεις φορές, επικράτησε με 3-0 των «κίτρινων» και έφτασε τους 6 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 12η θέση μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης.

Οι Θεσσαλονικείς από την πλευρά τους μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες δεν έδειξαν το πρόσωπο που είχαν δείξει στα τελευταία παιχνίδια και με την ήττα που γνώρισαν έμειναν στους 16 βαθμούς και θα περιμένουν το ματς του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα για να δουν αν θα πέσουν ή όχι από την 4η θέση.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Ηλίας Χαραλάμπους ξεκίνησε τον Λεβαδειακό με 5-3-2 και τον Ελιάσι στο τέρμα, τους Κορνέζο, Πάνζο, Λιάγκα στο κέντρο της άμυνας. Οι Κωστή, Ελνένι, Νίκας ήταν η τριάδα στο κέντρο και οι Ποπέσκου, Κομπνάν η διάδα στην επίθεση.

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Γρηγορίου κατέβασε τον Άρη σε 4-4-2 και τον Βέλιο στο τέρμα, τους Ρίτσαρντς, Σούταλο, Φαμπιάνο και Πετρίς να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Δίδυμο στον άξονα ήταν οι Χόνγκλα και Γένσεν, στις πτέρυγες της επίθεσης οι Παπασαραφιανός και Γκαρέ, ενώ στην κορυφή ξεκίνησαν οι Κουαμέ και Καντεβέρε.

Γκολ στην αρχή και στο τέλος του ημιχρόνου οι Βοιωτοί

Πριν την έναρξη του αγώνα ο Λεναδειακός ήταν η μοναδική ομάδα στην Super League που μετά από 8 αγωνιστικές δεν είχε καταφέρει να πετύχει ούτε ένα γκολ. Κόντρα στον Άρη ωστόσο οι Βοιωτοί ξεμπούκωσαν καθώς πέτυχαν δύο στο ημίχρονο, ένα στην αρχή και ένα στο τέλος του πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το 2-0.

Εξαιρετικός συνδυασμός για να σκοράρει ο Νίκας

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ δυνατά στο ματς και κατάφεραν να σκοράρουν δύο λεπτά πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο. Συγκεκριμένα στο 8' άλλαξαν εξαιρετικά την μπάλα με τον Ελνένι να βρίσκει τον Κωστή, αυτός να πασάρει στον Νίκα που με ωραίο πλασέ έκανε το 1-0 και πέτυχε το πρώτο γκολ του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα.

Το κράτησαν άνετα και σκόραραν στο τέλος για το 2-0

Από εκείνο το σημείο και μέχρι το τέλος του ημιχρόνου ο Λεβαδειακός κράτησε με άνεση το προβάδισμα, με τον Άρη να μην μπορεί σε καμία περίπτωση να απειλήσει σοβαρά. Οι γηπεδούχοι μάλιστα όχι μόνο κράτησαν εύκολα το μηδέν στην άμυνα, αλλά στο 42' έκαναν και το 2-0. Μετά από σουτ του Μανθάτη και κακό διώξιμο του Βέλιο, ο τερματοφύλακας του Άρη έπεσε πάνω στον Κομπνάν με τον Τζήλο να δίνει πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Βήχος κάνοντας το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο.

Όχι μόνο το κράτησε αλλά πέτυχε και τρίτο

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης μπήκε πιο δυνατά και είχε μια καλή στιγμή με τον Καντεβέρε που με σουτ έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ. Όσο περνούσαν τα λεπτά όμως και οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να σκοράρουν, τόσο ανέβαιναν οι γηπεδούχοι που όχι μόνο κράτησαν στην άμυνα, αλλά κατάφεραν να κάνουν και το 3—0.

Συγκεκριμένα στο 87' οι Βοιωτοί έφυγαν εξαιρετικά στην κόντρα, ο Εμμανουηλίδης γύρισε πολύ ωραία στον Πάντεα και αυτός νίκησε τον Βέλιο κάνοντας το 3-0 και δίνοντας ουσιαστικά τέλος στο ματς.

MVP: Μπορεί να μην πέτυχε κάποιο από τα τρία γκολ της ομάδας του, αλλά συνολικά ο Κωστή ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε και συνέβαλε τα μέγιστα στην πρώτη νίκη του Λεβαδειακού στο φετινό πρωτάθλημα.

Στο ύψος τους: Ποπέσκου και Κομπνάν έκαναν άνω κάτω την άμυνα του Άρη και στάθηκαν και με το παραπάνω στο ύψος τους.

Αδύναμος κρίκος: Όλος ο Άρης ήταν αδύναμος κρίκος, με τους «κίτρινους» μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες να χάνουν ουσιαστικά με κάτω τα χέρια.

Η γκάφα: Δεν υπήρχε η μεγάλη γκάφα, αλλά θα λέγαμε πως έγιναν μικρές από την άμυνα του Άρη.

Το στραγάλι: Κανένα πρόβλημα για Τζήλο, καθώς στην φάση που σωστά έδωσε κόκκινη στον Χόνγκλα, πήγε στο VAR, είδα πως υπήρξε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και την πήρε πίσω.

Το ταμείο του Gazzetta: Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή του εμφάνιση ο Λεβαδειακός όχι μόνο σκόραρε για πρώτη φορά, αλλά το έβαλε τρία γκολ παίρνοντας τη νίκη από τον κάκιστο σήμερα Άρη.

Συνθέσεις:

Λεβαδειακός (Χαραλάμπους): Ελιάσι, Βήχος (46′ Πάντεα), Κορνέζος, Λιάγκας, Πάνζο, Μανθάτης, Ελνένι (89′ Σουτ), Νίκας (58′ Ντιαγέ), Κωστή, Ποπέσκου (77′ Οζέγκοβιτς), Κομπνάν (77′ Εμαννουηλίδης).

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς (75′ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Σούταλο (75′ Γαλανόπουλος), Πετρίς, Χόνγκλα, Γένσεν, Παπασαραφιανός (46′ Γιαννιώτας), Γκαρέ (63′ Μιρ), Κουαμέ, Καντεβέρε.