Κόντης: «Ποια κούραση; Στις στιγμές χάθηκε το παιχνίδι»

Ο Χρήστος Κόντης απέρριψε ολοκληρωτικά κάθε επιχείρημα περί κούρασης του ΟΦΗ στην ήττα από τον Άρη.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του ΟΦΗ υποστήριξε αρχικά ότι… «είμαστε μια ομάδα που θέλουμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Και με τον τρόπο παιχνιδιού μας να έχουμε το κοντρόλ του αγώνα και το κάναμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί στο τελευταίο τρίτο. Κάναμε εύκολα λάθη και δώσαμε τα δύο γκολ. Ήταν σημαντικό ότι παλέψαμε για να ανατρέψουμε τη κατάσταση με δύο γκολ στην πλάτη και ίσως να το καταφέρναμε αν είχαμε χρόνο. Δεν πήραμε σωστές αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία και στο πώς να διαχειριστούμε την μπάλα όταν ήταν στα πόδια μας. Το 2-0 μας δημιούργησε εκνευρισμό, χάσαμε τη συγκέντρωση μας αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν προσπαθήσαμε. Θέλουμε να έχουμε σταθερή απόδοση σε όλο το παιχνίδι αλλά αυτό δεν είναι εύκολο. Κρατάω την πίστη στο πλάνο και στην ανατροπή. Ο Άρης ήταν καλύτερος στις στιγμές που δημιούργησε και νίκησε».

Εκεί ρωτήθηκε για το αν κόστισε η κούραση και ύψωσε τον τόνο της φωνής του. «Το ακούω συνέχεια… Είμαστε στον Αύγουστο… Ποια κούραση; Τον Φεβρουάριο τι θα λέμε; Ότι είμαστε παλαίμαχοι,; Παίξαμε τέσσερα παιχνίδια οπότε για ποια κούραση μιλάμε. Η κούραση είναι κάτι που συσσωρεύεται μετά από δεκαπέντε παιχνίδια. Να έχουμε παίξει μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν, την Μπενφίκα και τη Χόφενχάιμ, να το καταλάβω. Μετά από τρεις μήνες. Δεν μπορούμε να επικαλεστούμε την κούραση και χάσαμε λόγω λαθών αλλά και των στιγμών που δεν αξιοποιήσαμε. Θα ήταν άλλο παιχνίδι αν είχε σκοράρει ο Νους ή παίρναμε τις σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια».