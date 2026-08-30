Πολωνία: Γκάφα Ντραγκόφσκι, χάρισε γκολ στον Πάλμα και έκανε έξαλλο τον Σφιντέρσκι
Φουλ χρώμα Σούπερ Λίγκας είχε η συγκλονιστική αναμέτρηση ανάμεσα σε Βίτζεβ Λοτζ και Λεχ Πόζναν στην Πολωνία, που βρήκε νικήτρια τη δεύτερη με σκορ 3-2. Η Λεχ Πόζναν προηγήθηκε 2-0 αλλά είδε τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν, με τον Κάρολ Σφιντέρσκι να πετυχαίνει το πρώτο τους γκολ.
Όλα έδειχναν πως το 2-2 θα ήταν το τελικό αποτέλεσμα, μέχρι που στο 90+6', ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι υπέπεσε σε τραγικό λάθος και έδωσε την ευκαιρία στον Λουίς Πάλμα να σκοράρει από μακρινή απόσταση, χαρίζοντας το διπλό στην ομάδα του και κάνοντας έξαλλο τον Σφιντέρσκι, που παρακολουθούσε το ματς από τον πάγκο έχοντας βγει αλλαγή!
[Ekstraklasaboners] Widzew Łódź 2-[3] Lech Poznań - Luis Palma 90+6' (Ekstraklasa)
by u/4gjdtokurwa in soccer
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