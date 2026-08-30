Μαλδίβες - Παλαιστίνη 78-168: Οι Παλαιστίνιοι έκαναν ρεκόρ στις διοργανώσεις της FIBA
Οι παίκτες της Παλαιστίνης το έβλεπαν... βαρέλι! Σκόραραν 168 πόντους στο ματς με τις Μαλδίβες (168-78) για τα προ-προκριματικά του Asia Cup 2029 και έκανε ρεκόρ στις διοργανώσεις της FIBA.
Στο Αλμάτι του Καζακστάν την Κυριακή (30/08) η Παλαιστίνη έγραψε ιστορία! Με 47 πόντους στην πρώτη περίοδο, 37 στη δεύτερη, 41 στην τρίτη και 43 στην τέταρτη και έχοντας δέκα αθλητές διψήφιους οι Παλαιστίνιοι έκαναν το 4/4 καθώς είχαν νικήσει και τις Κιργιστάν (110-69), Σρι Λάνκα (121-63) και Καζακστάν (80-67) παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση σε έναν όμιλο με έξι ομάδες από τον οποίο προκρίνονται στο Πανασιατικό Πρωτάθλημα οι δύο πρώτες.
Τα αναλυτικά στατιστικά της Παλαιστίνης: 57/77 δίποντα, 15/41 τρίποντα, 9/17 βολές, 43 ασίστ, 33 κλεψίματα
In this *90-point victory* today, Palestine:— Bryan Fonseca 🇵🇷 (@BryanFonsecaNY) August 30, 2026
✅ Had 58 rebounds, 43 assists and 33 steals (‼️)
✅ Never scored below 37 points in any quarter
✅ Had 10 of 12 players score double digits
✅ Only needed one 20-point scorer
✅ Shot 74 percent (57-for-77) from 2
Palestine is 4-0 in… https://t.co/LdHOJ6efvH
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