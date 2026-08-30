Η Παλαιστίνη διέσυρε με 168-78 τις Μαλδίβες για τα προ-προκριματικά του Asia Cup 2029 και έκανε ρεκόρ στις διοργανώσεις της FIBA.

Οι παίκτες της Παλαιστίνης το έβλεπαν... βαρέλι! Σκόραραν 168 πόντους στο ματς με τις Μαλδίβες (168-78) για τα προ-προκριματικά του Asia Cup 2029 και έκανε ρεκόρ στις διοργανώσεις της FIBA.

Στο Αλμάτι του Καζακστάν την Κυριακή (30/08) η Παλαιστίνη έγραψε ιστορία! Με 47 πόντους στην πρώτη περίοδο, 37 στη δεύτερη, 41 στην τρίτη και 43 στην τέταρτη και έχοντας δέκα αθλητές διψήφιους οι Παλαιστίνιοι έκαναν το 4/4 καθώς είχαν νικήσει και τις Κιργιστάν (110-69), Σρι Λάνκα (121-63) και Καζακστάν (80-67) παίρνοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση σε έναν όμιλο με έξι ομάδες από τον οποίο προκρίνονται στο Πανασιατικό Πρωτάθλημα οι δύο πρώτες.

Τα αναλυτικά στατιστικά της Παλαιστίνης: 57/77 δίποντα, 15/41 τρίποντα, 9/17 βολές, 43 ασίστ, 33 κλεψίματα