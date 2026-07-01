Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά το πρώτο φιλικό της ομάδας απέναντι στην Μπέβερεν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η αποψινή (18:00) αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Μπέβερεν, το πρώτο φιλικό του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσα από την υβριδική τηλεόραση του OPEN TV, δίνοντας την ευκαιρία στους φίλους του Δικεφάλου να παρακολουθήσουν τις πρώτες δοκιμές του Αλέσιο Λίσι.

Παράλληλα, ο αγώνας θα είναι διαθέσιμος και μέσω του επίσημου καναλιού του OPEN στο YouTube, ώστε η μετάδοση να είναι προσβάσιμη και από κινητές συσκευές, tablets και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπήρξε και για τους φίλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Έπειτα από σχετικές ενέργειες, παραχωρήθηκαν τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η μετάδοση μέσω YouTube να είναι διαθέσιμη και στο εξωτερικό, επιτρέποντας στους ομογενείς και γενικότερα στους φίλους της ομάδας σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσουν χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς το πρώτο φιλικό της νέας σεζόν.

Το ενδιαφέρον στρέφεται φυσικά στον Αλέσιο Λίσι και στις πρώτες αγωνιστικές εικόνες του ΠΑΟΚ μετά την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά τις βασικές αρχές που επιχειρεί να περάσει ο Ιταλός τεχνικός μέσα από τις καθημερινές προπονήσεις στο Ζαλτμπόμελ, αλλά και τα πρώτα λεπτά συμμετοχής των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων με την ασπρόμαυρη φανέλα.