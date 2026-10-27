Μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ζοσέ Μουρίνιο χαιρέτησε μόνο έναν ποδοσφαιριστή των «μπλαουγκράνα», ο οποίος είχε παίξει δυνατά για τον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Μπαρτσελόνα στο πρώτο «Clasico» της χρονιάς (2-1) και στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αγκαλιάζοντας τους παίκτες του.

Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός χαιρέτησε μόλις έναν ποδοσφαιριστή των «μπλαουγκράνα» και υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Πρόκειται για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, τον οποίο είχε παίκτη στη Φενέρμπαχτσε και υπό τις οδηγίες του μέτρησε 33 συμμετοχές με 8 clean sheets και 39 γκολ παθητικό.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας είχε φτάσει κοντά στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη στα καρέ των Πειραιωτών, ωστόσο όπως είχε αναφέρει ο Κώστας Καραπαπάς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κόψει τη συγκεκριμένη μεταγραφή με τους Πειραιώτες στη συνέχεια να κάνουν δικό τους τον Στέφαν Ορτέγκα.

Ο διεθνής πορτιέρε εν τέλει πουλήθηκε στην Μπαρτσελόνα αντί 2 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μπακ-απ του Γιόαν Γκαρθία.