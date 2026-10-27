Ο Μουρίνιο χαιρέτησε μόνο έναν παίκτη της Μπαρτσελόνα μετά τη νίκη της Ρεάλ επί των Καταλανών - Ποιο το παρελθόν τους και η «σύνδεση» με Ολυμπιακό
Η Ρεάλ Μαδρίτης έφυγε με τη νίκη από την έδρα της Μπαρτσελόνα στο πρώτο «Clasico» της χρονιάς (2-1) και στο τέλος της αναμέτρησης, ο Ζοσέ Μουρίνιο πανηγύρισε ιδιαίτερα το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, αγκαλιάζοντας τους παίκτες του.
Ωστόσο, ο Πορτογάλος τεχνικός χαιρέτησε μόλις έναν ποδοσφαιριστή των «μπλαουγκράνα» και υπήρχε συγκεκριμένος λόγος. Πρόκειται για τον Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, τον οποίο είχε παίκτη στη Φενέρμπαχτσε και υπό τις οδηγίες του μέτρησε 33 συμμετοχές με 8 clean sheets και 39 γκολ παθητικό.
Ο Κροάτης τερματοφύλακας είχε φτάσει κοντά στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντή Τζολάκη στα καρέ των Πειραιωτών, ωστόσο όπως είχε αναφέρει ο Κώστας Καραπαπάς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κόψει τη συγκεκριμένη μεταγραφή με τους Πειραιώτες στη συνέχεια να κάνουν δικό τους τον Στέφαν Ορτέγκα.
Ο διεθνής πορτιέρε εν τέλει πουλήθηκε στην Μπαρτσελόνα αντί 2 εκατ. ευρώ και αποτελεί το μπακ-απ του Γιόαν Γκαρθία.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.