Ο Σταύρος Πνευμονίδης είχε μία γεμάτη παρουσία στα Play-out με τον Ατρόμητο, ολοκλήρωσε τη σεζόν με γκολ και ασίστ και το... κερασάκι ήταν τα παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων.

Περίεργα κύλισε η φετινή σεζόν για τον Σταύρο Πνευμονίδη. Από την φουλ προετοιμασία με την πρώτη ομάδα το καλοκαίρι, στη Β' ομάδα με τον Ολυμπιακό Β' και από εκεί, στον δανεισμό του στον Ατρόμητο για 1,5 χρόνο.

Μία απόφαση που λειτούργησε υπέρ του 19χρονου εξτρέμ που έδειξε σημαντικά δείγματα του ταλέντου του με το «αστέρι» και πραγματοποίησε μία γεμάτη παρουσία στα Play out όπου μέτρησε δύο γκολ και δύο ασίστ σε εννιά συμμετοχές στο υψηλό επίπεδο.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πήρε αρκετά λεπτά συμμετοχής, ένιωσε την εμπιστοσύνη του Ντούσαν Κέρκεζ και εκείνος το... μετέφρασε στη φανέλα βασικού που είχε στα έξι από τα εννιά ματς που έπαιξε σε αυτό το διάστημα. Γκολ με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες, ασίστ στη νίκη με τον Αστέρα AKTOR και φινάλε στη σεζόν με εντυπωσιακό τρόπο ξανά κόντρα στον Πανσερραϊκό με ασίστ και γκολ στο Περιστέρι.

Και όλα αυτά για να έρθει το... κερασάκι στην τούρτα με την Εθνική Ελπίδων. Στο φιλικό με τον Κατάρ ήταν στον πάγκο, πέρασε ως αλλαγή, σκόραρε και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως βασικός κόντρα στην Κροατία όπου είχε μία γεμάτη εμφάνιση, ήταν εκ των κορυφαίων στον αγωνιστικό χώρο και πέτυχε και το μοναδικό γκολ της χώρας μας το ισόπαλο 1-1.

Έτσι η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον ταλαντούχο μεσοεπιθετικό με πέντε γκολ και τέσσερις ασίστ σε συλλογικό επίπεδο καθώς είχε πετύχει ήδη τρία τέρματα με τον Ολυμπιακό Β' και άλλη μία ασίστ σε επίπεδο Superleague 2 ενώ είχε μοιράσει και μία ασίστ στο Κύπελλο Ελλάδος με την πρώτη ομάδα.

Τώρα όσον αφορά το μέλλον του; Ο Πνευμονίδης έχει δώσει τα χέρια με τον Ατρόμητο για δανεισμό 1,5 έτους, που σημαίνει ότι τη νέα σεζόν θα τον βρει στο «αστέρι», με τον Ολυμπιακό να διατηρεί τα δικαιώματα του αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό, το δυναμικό φινάλε του 19χρονου ποδοσφαιριστή, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού που ρίχνουν... ματιές προς την περίπτωση του από χώρες όπως η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Δανία.

Δεν είναι τυχαίο που σκάουτ από εκείνα τα μέρη έχουν στη λίστα τους τον Έλληνα μεσοεπιθετικό καθώς οι περισσότεροι σύλλογοι ουκ ολίγες φορές έχουν επενδύσει στο ταλέντο ενός ποδοσφαιριστή.