Η βαθμολογία μετά τις νίκες Λεβαδειακού, ΟΦΗ και την ισοπαλία της Κηφισιάς με τον Αστέρα Aktor.

Δύο άνετες νίκες των γηπεδούχων και μία ισοπαλία ήταν τα αποτελέσματα στο πρώτο... πιάτο της 14ης αγωνιστικής.

Ο Λεβαδειακός νίκησε άνετα την ΑΕΛ Novibet με 3-0 κι έτσι είναι μόνος 4ος, στο +6 από τον έκτο Παναθηναϊκό, ο οποίος όμως έχει δύο ματς λιγότερα.

Ο ΟΦΗ πήρε ανάσα με την άνετη νίκη του 3-0 επί του Πανσερραϊκού. Άνετη ήταν, βέβαια, από τη στιγμή που προηγήθηκε, διότι οι Σερραίοι έχασαν νωρίς πέναλτι. Αν έκανε το 1-0, ο Μάρας, ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.

Στη Νεάπολη, παράλληλα, η Κηφισιά και ο Αστέρας Aktor έμειναν στο 0-0. Οι γηπεδούχοι, πάντως, με αγώνα περισσότερο προσπέρασαν τον Άρη.

Την Κυριακή υπάρχουν σημαντικά παιχνίδια. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός έχει δύσκολη αποστολή στην πάντα δυνατή έδρα του Άρη, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, που καίγεται για βαθμούς.

Η ΑΕΚ έχει δύσκολη αποστολή με τον αξιόμαχο Παναιτωλικό και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Βόλο, που είναι και η ομάδα που υποχρέωσε τον Ράφα Μπενίτεθ στην πρώτη του ήττα εντός συνόρων και βρίσκεται και πιο ψηλά στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα 14η αγωνιστική

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, 2025

Λεβαδειακός - ΑΕΛ Novibet 3-0

ΟΦΗ - Πανσερραϊκός 3-0

Κηφισιά - Αστέρας Aktor 0-0

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, 2025

Παναιτωλικός - ΑΕΚ 17:30 CS1HD

Ατρόμητος - ΠΑΟΚ 18:00 NS2HD

Άρης - Ολυμπιακός 20:00 NS PRIME

Παναθηναϊκός - Βόλος 21:00 CS1HD

Η βαθμολογία

OM. ΓΚ.Υ-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜΟΙ

1. Ολυμπιακός 30-7 34

2. ΠΑΟΚ 29-10 32

3. ΑΕΚ 19-10 31

4. Λεβαδειακός 34-17 25

---------------------------------------

5. Βόλος 16-16 22

6. Παναθηναϊκός 19-14 19

7. Κηφισιά 21-22 17

8. Άρης 12-16 16

---------------------------------------

9. Παναιτωλικός 14-18 15

10. Αστέρας Aktor 15-18 13

11. ΟΦΗ 14-25 12

12. Ατρόμητος Αθ. 12-20 9

13. ΑΕΛ Novibet 13-27 8

14. Πανσερραϊκός 7-35 5

* Λεβαδειακός, Κηφισιά, Αστέρας Aktor, Πανσερραϊκός, ΑΕΛ Novibet έχουν 14 αγώνες. Ο Παναθηναϊκός έχει 12 ματς και οι υπόλοιπες ομάδες 13.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων