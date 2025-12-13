Η ΑΕΚ έφτασε στο Αγρίνιο για το αυριανό ματς με τον Παναιτωλικό, με τους Ενωσίτες να δημιουργούν πανικό με συνθήματα και καπνογόνα!

Στο Αγρίνιο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου το πούλμαν της αποστολής της ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στοχεύοντας σε συνέχεια του νικηφόρου τους σερί.

🔥🟡⚫ Οι οπαδοί της ΑΕΚ με συνθήματα και καπνογόνα υποδέχθηκαν θερμά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, περιμένοντας τους να κατέβουν από το πούλμαν για να τους αποθεώσουν έναν έναν, βγάζοντας και φωτογραφίες μαζί τους!#aek #aekfc pic.twitter.com/jI7uhcDBYT December 13, 2025

Με την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στο Αγρίνιο έγινε η νύχτα... μέρα από τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα των εκατοντάδων φίλων της Ένωσης που περίμεναν εκεί.

