ΑΕΚ: Πανικός στην άφιξη της αποστολής στο Αγρίνιο!
Στο Αγρίνιο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου το πούλμαν της αποστολής της ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στοχεύοντας σε συνέχεια του νικηφόρου τους σερί.
🔥🟡⚫ Οι οπαδοί της ΑΕΚ με συνθήματα και καπνογόνα υποδέχθηκαν θερμά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, περιμένοντας τους να κατέβουν από το πούλμαν για να τους αποθεώσουν έναν έναν, βγάζοντας και φωτογραφίες μαζί τους!#aek #aekfc pic.twitter.com/jI7uhcDBYT— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 13, 2025
Με την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στο Αγρίνιο έγινε η νύχτα... μέρα από τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα των εκατοντάδων φίλων της Ένωσης που περίμεναν εκεί.
🟡⚫ «Πανικός» για την αποστολή της ΑΕΚ στο Αγρίνιο!#aek #aekfc pic.twitter.com/ekCCLe67xq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 13, 2025
🟡⚫ «Πανικός» για την αποστολή της ΑΕΚ στο Αγρίνιο!#aek #aekfc pic.twitter.com/toxIxgsxqo— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) December 13, 2025
