ΑΕΚ: Πανικός στην άφιξη της αποστολής στο Αγρίνιο!

ΑΕΚ: Πανικός στην άφιξη της αποστολής στο Αγρίνιο!

Δημήτρης Βέργος
Άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στο Αγρίνιο

bet365

Η ΑΕΚ έφτασε στο Αγρίνιο για το αυριανό ματς με τον Παναιτωλικό, με τους Ενωσίτες να δημιουργούν πανικό με συνθήματα και καπνογόνα!

Στο Αγρίνιο έφτασε το βράδυ του Σαββάτου το πούλμαν της αποστολής της ΑΕΚ με τους κιτρινόμαυρους να είναι έτοιμοι για την κυριακάτικη αναμέτρηση κόντρα στον Παναιτωλικό στοχεύοντας σε συνέχεια του νικηφόρου τους σερί.

Με την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο που θα καταλύσει στο Αγρίνιο έγινε η νύχτα... μέρα από τα βεγγαλικά και τα καπνογόνα των εκατοντάδων φίλων της Ένωσης που περίμεναν εκεί.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ με συνθήματα και καπνογόνα υποδέχθηκαν θερμά τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του, περιμένοντας τους να κατέβουν από το πούλμαν για να τους αποθεώσουν έναν έναν, βγάζοντας και φωτογραφίες μαζί τους.

image
image
image
image
image
image
@Photo credits: INTIME
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα