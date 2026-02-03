Ολυμπιακός: «Πρώτη» για Κλέιτον, ξανά εκτός ο Ελ Καμπί
Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του στο ματς.
Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.
Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.
#ASTOLY: The Squad 📋 pic.twitter.com/TOGFU2Mj8y— Olympiacos FC (@olympiacosfc) February 3, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.