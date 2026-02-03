Για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Κλέιτον την εξ αναβολής αναμέτρηση της Stoiximan Superleague κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του στο ματς.

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.

Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.