Ολυμπιακός: «Πρώτη» για Κλέιτον, ξανά εκτός ο Ελ Καμπί

Ολυμπιακός: «Πρώτη» για Κλέιτον, ξανά εκτός ο Ελ Καμπί

Νότης Χάλαρης
Κλέιτον

bet365

Για πρώτη φορά στην αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Κλέιτον την εξ αναβολής αναμέτρηση της Stoiximan Superleague κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Αστέρα AKTOR για την εξ αναβολής 17η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς που θα έχει μαζί του στο ματς.

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έμεινε εκτός αποστολής ο Αγιούμπ Ελ Καμπί που είχε τραυματισμό και έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης ενώ για πρώτη φορά στους εκλεκτούς βρίσκεται ο Κλέιτον που αποκτήθηκε από τη Ρίο Άβε. Επίσης εκτός αποστολής έμεινε τόσο ο Πιρόλα που ταλαιπωρείται από τραυματισμό όσο και ο Ροντινέι.

Αναλυτικά: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards
@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα