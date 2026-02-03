Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, το όνομα του 29χρονου στόπερ Ντένις Βάβρο έχει πέσει στο... τραπέζι για τον Ολυμπιακό.

Μετά τις αποκτήσεις των Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον, στον Ολυμπιακό φουλάρουν για το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου και η απόκτηση ενός στόπερ βρίσκεται στην ατζέντα των Πειραιωτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γερμανία, ο Ντένις Βάβρο της Βόλφσμπουργκ είναι μία περίπτωση που έχει προταθεί και εξετάζεται στον Ολυμπιακό για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Ο 29χρονος διεθνής Σλοβάκος μετρά οκτώ συμμετοχές με ένα γκολ τη φετινή σεζόν στον γερμανικό σύλλογο, από τον οποίο αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024, στην αρχή ως δανεικός αντί ενός εκατ. ευρώ και το περασμένο καλοκαίρι έμεινε με μόνιμη μεταγραφή με άλλα 2 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιο του εκπνέει το καλοκαίρι του 2027 και στον γερμανικό σύλλογο υπάρχουν θετικές ενδείξεις για να παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού και να τοποθετηθεί μία οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι, η οποία θα είναι νορμάλ στην ελληνική πραγματικότητα.

Ο 30 φορές διεθνής αμυντικός ξεκίνησε από τη Ζίλινα, έκανε την Κοπεγχάγη να επενδύσει πάνω του 1,4 εκατ. ευρώ το 2017 και δύο χρόνια μετά, η Λάτσιο πλήρωσε 10,5 εκατ. ευρώ για να τον αγοράσει. Με τους Δανούς μέτρησε 200 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 10 γκολ και 8 ασίστ ενώ πανηγύρισε και τρία πρωταθλήματα.

Από εκεί και πέρα, με τη φανέλα της Ουέσκα έπαιξε σε 11 ματς ως δανεικός, στη Λάτσιο αγωνίστηκε σε 21 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις ενώ με τον γερμανικό σύλλογο έχει 40 παιχνίδια στα πόδια του.