H K19 του ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Λέγκια Βαρσοβίας στην Τούμπα (9/12 – 17:30) στη ρεβάνς της ήττας του με 2-1 στην Πολωνία και με στόχο την πρόκριση στους «32» του Youth League.

Οι μικροί του «Δικεφάλου» θέλουν να φτάσουν σε μια μεγάλη νίκη ποντάροντας στη δύναμη της έδρας τους, είναι πολύ σημαντικό ότι το ματς θα γίνει στο σπίτι τους, όπως επίσης και η στήριξη του κόσμου (1 ευρώ η γενική είσοδος) προκειμένου να συνεχίσουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Η αυριανή ρεβάνς είναι μια ιδιότυπη μονομαχία μεταξύ δύο πρώην συμπαικτών στον ΠΑΟΚ. Από τη μία πλευρά βρίσκεται ο Εμπενίζερ Χάγκαν δίπλα στον Πέτρο Τσιαπακίδη, ενώ από την άλλη βρίσκεται ο Γκρέγκορζ Σαμοτούλσκι, που πέρασε από τον «Δικέφαλο» την σεζόν 1999-2000 με 13 συμμετοχές, ως προπονητής τερματοφυλάκων της πολωνικής ομάδας.

Η Κ19 του ΠΑΟΚ προπονήθηκε το πρωί της Δευτέρας (8/12) στη Σουρωτή και το τεχνικό τιμ κατέληξε στην αποστολή του αυριανού αγώνα, την οποία αποτελούν οι:

Μπελερής, Νικολαΐδης, Τσιότας, Τσίτσιλας, Κοσίδης, Αβράμπος, Μπαταούλας, Πολυκράτης, Βυρσωκινός, Γκιόκα, Παπαδόπουλος, Σνάουτσνερ, Τουρσουνίδης, Μπάλντε , Στύλος, Κρομμύδας, Αρετής, Τσιφούτης, Ντούνγκα, Μπέρδος.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από την Cosmote.