Ο Πάντοβιτς στο 20' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και στο 20' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Ο Τσιριβέγια έδωσε υπέροχα αριστερά στον Κυριακόπουλο, αυτός έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε απ' όλους και ο Πάντοβιτς σε κενή εστία σημείωσε το 1-0.

Το γκολ του Πάντοβιτς.