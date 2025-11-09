Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο Πάντοβιτς σε κενή εστία από τη φοβερή ασίστ του Κυριακόπουλου έκανε το 1-0
Ο Πάντοβιτς στο 20' έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο ντέρμπι και στο 20' άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΠΑΟΚ.
Ο Τσιριβέγια έδωσε υπέροχα αριστερά στον Κυριακόπουλο, αυτός έκανε το γύρισμα, η μπάλα πέρασε απ' όλους και ο Πάντοβιτς σε κενή εστία σημείωσε το 1-0.
Το γκολ του Πάντοβιτς.
@Photo credits: Σωτήρης Δημητρόπουλος
