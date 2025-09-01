Ο Μάρκο Γκρούγιτς είναι μία ανάσα από την ΑΕΚ και θα έχει πλέον αντίπαλο τον πρώην συμπαίκτη του και φίλο του Μέχντι Ταρέμι, ενώ έχει παίξει κι έχει νικήσει δύο φορές τον Ολυμπιακό.

Ο Μάρκο Γκρούγιτς προβάρει τη φανέλα της ΑΕΚ.

Ο 29χρονος (13/4/96) Σέρβος μέσος έρχεται στην Ένωση για να κάνει ουσιαστικά στην Ένωση ένα restart, υπό τις οδηγίες του συμπατριώτη του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς. Ο Γκρούγιτς θα βρει στην ΑΕΚ τους συμπαίκτες του στην εθνική Σερβίας Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, Λούκα Γιόβιτς. Με τον τελευταίο συνυπήρξε και στον Ερυθρό Αστέρα, εκτός από τις εθνικές ομάδες. Στο χορτάρι βρέθηκαν ταυτόχρονα σε 47 ματς και για 1.786 λεπτά.

Με τον Γκατσίνοβιτς ήταν συμπαίκτης μόνο στις μικρές εθνικές και στην Ανδρών της Σερβίας. Ήταν μαζί στον αγωνιστικό χώρο σε 17 παιχνίδια και για 786 λεπτά.

Ο Γκρούγιτς, όμως, θα βρει αντίπαλό του κι έναν νυν άσο του Ολυμπιακού, τον Μέχντι Ταρέμι. Ο Ιρανός φορ και ο Γκρούγιτς συνδέονται με ισχυρή φιλία. Δεν ήταν απλά συμπαίκτες. Τα πορτογαλικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι δύο παίκτες συχνά έκαναν παρέα κι εκτός γηπέδου. Εντός βρέθηκαν ταυτόχρονα στο χορτάρι σε 95 αγώνες! Συνολικά, για 3.767 λεπτά.

Ο Γκρούγιτς, μάλιστα, ήρθε και στην Ελλάδα με τη φανέλα της Πόρτο για ν' αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Ταρέμι. Στις 27/10/20 στο εντός έδρας ματς της Πόρτο με τον Ολυμπιακό μπήκε στο 70' στη νίκη των «δράκων» με 2-0. Στον Πειραιά στις 9/12/20 αγωνίστηκε και στα 90 λεπτά στη νίκη των Πορτογάλων επίσης με 2-0.

Σ' αυτά τα δύο παιχνίδια, ωστόσο, ο Ταρέμι δεν χρησιμοποιήθηκε από τον Πορτογάλο προπονητή και πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο. Αντίθετα, έπαιξε ο Πορτογάλος μέσος Σέρτζιο Ολιβέιρα με τον Γκρούγιτς στη μεσαία γραμμή, ο οποίος εκτός από τη φανέλα του Δικεφάλου, φόρεσε κι αυτή του Ολυμπιακού.

Ο Γκρούγιτς με τον Ταρέμι