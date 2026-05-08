Η συμμετοχή του Λορέν Μορόν στο ομαδικό πρόγραμμα προπόνησης δείχνει να μην αλλάζει το πλάνο στην κορυφή της επίθεσης που περιλαμβάνει θέση βασικού για τον Κριστιάν Κουαμέ.

Ο Ισπανός επιθετικός έχασε το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας λόγω προβλήματος τραυματισμού, σήμερα (8/5) όμως συμμετείχε στο ομαδικό πρόγραμμα γεγονός που τον καθιστά διαθέσιμο για το παιχνίδι της Κυριακής (10/5, 17:00) απέναντι στον ΟΦΗ στο «Κλ. Βικελίδης». Ωστόσο, ο Μιχάλης Γρηγορίου δείχνει αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει τον Κριστιάν Κουαμέ στην κορυφή της επίθεσης αλλά και διατεθειμένος να δώσει χρόνο συμμετοχής στον Λορέν Μορόν στη διάρκεια της αναμέτρησης. Αντιθέτως, ο Τίνο Καντεβέρε θα εκτίσει την ποινή μίας αγωνιστικής.

Από εκεί και πέρα, ο 52χρονος τεχνικός δεν προσανατολίζεται σε πλάνο αλλαγών στο αρχικό σχήμα παρά τη διαθεσιμότητας των Χαμζά Μεντίλ, Μάρτιν Χόνγκλα. Εκτός απροόπτου, οι υπόλοιποι στο αρχικό σχήμα θα είναι αυτοί που ξεκίνησαν στο παιχνίδι της Κρήτης με τον Γιώργο Αθανασιάδη κάτω από τα δοκάρια και τους Φρίντεκ (αριστερά), Φαντιγκά (δεξιά) και Φαμπιάνο-Ροζ (στόπερ) στην τετράδα της άμυνας. Παρότι ο Φρέντρικ Γένσεν δεν έκανε καλό παιχνίδι στην Κρήτη, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο παρτενέρ του Ούρος Ράτσιτς στον άξονα της μεσαίας γραμμής και στην τριάδα πίσω από τον Κουαμέ θα αγωνιστούν οι Γκαρέ, Ντούντου και Πέρεθ.