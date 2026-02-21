Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3: Ο Πανιώνιος γκέλαρε οι Μεσσήνιοι στην κορυφή
Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Super League 2 έκρυβε μία απίστευτη ανατροπή στη μάχη της ανόδου. Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Μαρκό και η Καλαμάτα που έκανε περίπατο στην έδρα του Ολυμπιακού Β' με σκορ 3-0, βρέθηκε πάλι μόνη πρώτη στην κορυφή.
Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3
Η Καλαμάτα ήταν «Μαύρη Θύελλα» αυτή τη φορά και σάρωσε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'.
Στο 23' ο Μάντζης άνοιξε το σκορ και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Καλαμάτα πέτυχε δύο ακόμα γκολ και καθάρισε το ματς με τον Ολυμπιακό Β'΄. Στο 47′ ο Τσέλιος με σουτ έκανε το 2-0 και στο 53' ο Κατάλντι το 3-0.
Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (71' Γιουσούφ), Μαρτίνης, Ζουγλής (59′ Κεϊτά), Λιατσικούρας (59' Βαλμπουενά), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Τανούλης (63' Δάμα), Τουφάκης (71' Λιάτσος).
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Παναγιώτου (72' Καλουτσικίδης), Μορέιρα, Οικονόμου (59' Τσορνομάζ), Κατάλντι (59' Σιλά), Τσέλιος, Μπονέτο (72' Χορδάν), Μάντζης (62' Κωτσόπουλος), Μιράντα.
Πανιώνιος - Μαρκό 0-0
Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στον θρίαμβο που σημείωσε στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα των playoffs κι έμεινε στο 0-0 με την αξιόμαχη Μαρκό. Στο 38' φάουλ του Παπαγεωργίου, η μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι και στο 49' ο Κιάκος σούταρε άουτ εντός περιοχής.
Στο 68' ανάποδο ψαλιδάκι του Μωραϊτη, η μπάκα κόντραρε σε κόρνερ και στο 72' ο Βοϊλης γύρισε στην περιοχή, το σουτ του Κολοβού όμως από το ύψος του πέναλτι πέρασε άουτ. Στο 87' σουτ του Βοϊλη μέσα από την περιοχή, απέκρουσε ο Θεοδωράκης και το ίδιο έκανε στο 96' σε σουτ του Γιάκοβλεφ.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Κιάκος, Μπελμόντ (74' Στούπης), Ντίας, Παπαγεωργίου (60' Κολοβός), Κρητικός (46' Βοΐλης), Φοκάμ (46' Γιάκοβλεφ), Μωραΐτης.
Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης, Μιγιενγκά, Φατιόν, Σεμπά, Αλεξόπουλος (87' Παυλίδης), Μιούλερ (71' Νεκούλ), Οικονομίδης (63' Κωνσταντακόπουλος), Σμάλης, Ντέντλερ, Κυριακίδης.
Τα αποτελέσματα
Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3
Πανιώνιος - Μαρκό 0-0
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 28
2. Πανιώνιος 26
3. Μαρκό 18
4. Ολυμπιακός Β' 15
Η επόμενη αγωνιστική
Καλαμάτα - Μαρκό
Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος
