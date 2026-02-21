Η Καλαμάτα νίκησε 3-0 τον Ολυμπιακό Β' και μετά το 0-0 του Πανιωνίου με τη Μαρκό έμεινε ξανά πρώτη!

Η δεύτερη αγωνιστική των playoffs της Super League 2 έκρυβε μία απίστευτη ανατροπή στη μάχη της ανόδου. Ο Πανιώνιος έμεινε στο 0-0 εντός έδρας με τη Μαρκό και η Καλαμάτα που έκανε περίπατο στην έδρα του Ολυμπιακού Β' με σκορ 3-0, βρέθηκε πάλι μόνη πρώτη στην κορυφή.

Ολυμπιακός Β' - Καλαμάτα 0-3

Η Καλαμάτα ήταν «Μαύρη Θύελλα» αυτή τη φορά και σάρωσε εκτός έδρας τον Ολυμπιακό Β'.

Στο 23' ο Μάντζης άνοιξε το σκορ και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Καλαμάτα πέτυχε δύο ακόμα γκολ και καθάρισε το ματς με τον Ολυμπιακό Β'΄. Στο 47′ ο Τσέλιος με σουτ έκανε το 2-0 και στο 53' ο Κατάλντι το 3-0.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Μπότης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (71' Γιουσούφ), Μαρτίνης, Ζουγλής (59′ Κεϊτά), Λιατσικούρας (59' Βαλμπουενά), Φίλης, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Τανούλης (63' Δάμα), Τουφάκης (71' Λιάτσος).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Παναγιώτου (72' Καλουτσικίδης), Μορέιρα, Οικονόμου (59' Τσορνομάζ), Κατάλντι (59' Σιλά), Τσέλιος, Μπονέτο (72' Χορδάν), Μάντζης (62' Κωτσόπουλος), Μιράντα.

Πανιώνιος - Μαρκό 0-0

Ο Πανιώνιος δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στον θρίαμβο που σημείωσε στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα των playoffs κι έμεινε στο 0-0 με την αξιόμαχη Μαρκό. Στο 38' φάουλ του Παπαγεωργίου, η μπάλα δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι και στο 49' ο Κιάκος σούταρε άουτ εντός περιοχής.

Στο 68' ανάποδο ψαλιδάκι του Μωραϊτη, η μπάκα κόντραρε σε κόρνερ και στο 72' ο Βοϊλης γύρισε στην περιοχή, το σουτ του Κολοβού όμως από το ύψος του πέναλτι πέρασε άουτ. Στο 87' σουτ του Βοϊλη μέσα από την περιοχή, απέκρουσε ο Θεοδωράκης και το ίδιο έκανε στο 96' σε σουτ του Γιάκοβλεφ.

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος, Αυλωνίτης, Ασλανίδης, Κιάκος, Μπελμόντ (74' Στούπης), Ντίας, Παπαγεωργίου (60' Κολοβός), Κρητικός (46' Βοΐλης), Φοκάμ (46' Γιάκοβλεφ), Μωραΐτης.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Τσάκνης, Μιγιενγκά, Φατιόν, Σεμπά, Αλεξόπουλος (87' Παυλίδης), Μιούλερ (71' Νεκούλ), Οικονομίδης (63' Κωνσταντακόπουλος), Σμάλης, Ντέντλερ, Κυριακίδης.

Τα αποτελέσματα

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 28

2. Πανιώνιος 26

3. Μαρκό 18

4. Ολυμπιακός Β' 15

Η επόμενη αγωνιστική

Καλαμάτα - Μαρκό

Ολυμπιακός Β' - Πανιώνιος