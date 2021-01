Γιόκιτς: Πολλά κιλά μπάσκετ που σε κάνουν MVP! (pics & vids)

Συγκεκριμένα, ο Σέρβος έγινε ο πρώτος σέντερ μετά τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, ο οποίος μοίρασε 18 τελικές πάσες! Ο «Big Dipper» το είχε πετύχει πριν από 52 χρόνια και πιο συγκεκριμένα στο μακρινό 1968! Έκτοτε κανείς άλλος σέντερ δεν μπόρεσε να φτάσει σε αυτόν τον αριθμό.

Και δεν θα σταματήσουμε εδώ.

Jokic is the first non-guard in NBA history to open a season with six consecutive 10-assist games. pic.twitter.com/L378ycIcQf

Μετά από τους πρώτους 6 αγώνες στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ, ο Νίκολα Γιόκιτς μέτρησε 22.3 πόντους, 11.2 ριμπάουντ και 12.8 ασίστ! Ένα απίθανο triple double, δηλαδή! Και μόλις έγινε ο πρώτος σέντερ στην ιστορία του ΝΒΑ που μετά από τα έξι πρώτα ματς μιας σεζόν έχει τουλάχιστον από 10 ασίστ στο καθένα! Επιπλέον, ο Joker έχει τέσσερα triple double στα έξι αυτά παιχνίδια.

Τον Δεκέμβρη στα 4 ματς που έπαιξε με τους Νάγκετς, έκανε triple double σε 3 εξ αυτών. Στο μοναδικό που δεν τα κατάφερε ήταν κόντρα στους Κλίπερς που του έλειπε μόνο 1 ριμπάουντ. Στον μήνα που διανύουμε συνεχίζει την συνήθεια του.

Ο Νίκολα δεν σταματά να φλερτάρει με τα triple double και φυσικά έχει για πλάκα τα double double. Mέσα στη Μινεσότα έκανε triple double, ενώ κόντρα στους Σανς του έλειψε ένα ριμπάουντ για να το ολοκληρώσει. Εντός με Τίμπεργουλβς και Μάβερικς έκανε εύκολα double double ωστόσο του έλειψαν μερικές ασίστ και στις 2 περιπτώσεις.

Ο Γιόκιτς είναι ένας παίκτης ορχήστρα που συνεισφέρει με πολλούς τρόπους στην ομάδα του και το ξέρουν όλοι αυτό.

