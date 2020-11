Ουόριορς: Xρειάζονται τον Γιάννη για να ξαναδούν πρωτάθλημα; (poll)

Οι Ουόριορς ήταν μια ομάδα που είχε… καλομάθει στους τίτλους και τους τελικούς μέχρι και πέρυσι. Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα (2015, 2017, 2018), ενώ ήταν φιναλίστ τόσο το 2016 όσο και το 2019, χάνοντας από Καβς και Ράπτορς.

Οι… πολεμιστές θέλουν να ξεχάσουν σίγουρα τη σεζόν που πέρασε, αφού στάθηκαν πολλοί άτυχοι από κάθε άποψη. Τίποτα δεν πήγε καλά. Ο Ντουράντ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στους Νετς, ο Τόμπσον κουβαλούσε τον σοβαρό τραυματισμό του από τους τελικούς του 2019, ενώ ο ηγέτης Κάρι έσπασε το χέρι του και έχασε ένα μεγάλο μέρος της σεζόν. Ακόμα και σημαντικά γρανάζια όπως ο Ιγκουοντάλα και ο Λίβινγκστον δεν ήταν στο ρόστερ.

Εδώ και πολλούς μήνες έχει γίνει γνωστό το έντονο ενδιαφέρουν των Ουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο να τον πάρουν με ανταλλαγή, αφού θα πρέπει να δώσουν πολλα ανταλλάγματα. Ωστόσο δεν είναι και απίθανο. Το gazzetta.gr ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν αν οι… πολεμιστές έχουν ανάγκη τον MVP για να φτάσουν στην κορυφή.

Η τωρινή κατάσταση

Οι Κάρι και Τόμπσον, οι splash brothers, το δίδυμο πάνω στο οποίο κτίστηκε η επιτυχία των Ουόριορς τα προηγούμενα χρόνια επιστρέφει και όλοι περιμένουν να δουν σε τι κατάσταση θα βρεθεί μετά τους τραυματισμούς. Ο Γκριν σίγουρα θα νιώθει πιο άνετα φέτος με τους 2 συνοδοιπόρους, αφού πέρυσι έδειξε πως δεν μπορεί να σηκώσει το επιθετικό βάρος και η δουλειά του είναι συγκεκριμένη και περιορίζεται σε άμυνα και στο πνευματικό κομμάτι της ομάδας. Ο Ουίγκινς έχει το ταλέντο ωστόσο ποτέ δεν έπαιξε σύμφωνα με αυτό και το πιθανότερο είναι να θυσιαστεί σε ανταλλαγή. Στο ρόστερ βρίσκονται και οι ταλαντούχοι Πάσκαλ, Πουλ και Μπόουμαν.

Για να πάρουν τον Γιάννη οι Ουόριορς, σίγουρα θα πρέπει να δώσουν στο Μιλγουόκι μελλοντικά πικς, τον Ουίγκινς, τον Πάσκαλ και έναν εκ των Γκριν ή Κλέι Τόμπσον (ο Κλέι πολύ δύσκολα θα συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε πακέτο).

Με Γιάννη γίνονται πανίσχυροι, αλλά αρκεί;

Αν ο Γιάννης πάει στο Γκόλντεν Στέιτ και με την προϋπόθεση πως ο Κλέι θα μείνει στην ομάδα, θα δημιουργηθεί η κορυφαία big three στο ΝΒΑ. Ο Αντετοκούνμπο είναι 2 σερί φορές MVP και κυριάρχος στη λίγκα κοντά στο καλάθι, αλλά και κορυφαίος αμυντικός του ΝΒΑ. Ο Κάρι στο παρελθόν έχει βγει 2 φορές MVP, ενώ αποτελεί τον κορυφαίο σουτέρ ever και έναν από τους καλύτερους χειριστές μπάλας της ιστορίας. Ο Τόμπσον κάνει πράματα και θάματα στην βραδιά του, ενώ όταν τελειώσει την καριέρα του θα συγκαταλέγεται στους 3-4 κορυφαίους σουτέρ ever.

Θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το κορυφαίο δίδυμο σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ και ο απόλυτος κυρίαρχος της ρακέτας των τελευταίων χρόνων. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ψεγάδι στο μακρινό σουτ και οι Στεφ-Κλέι θα του προσφέρουν μια εξαιρετική λύση από την περιφέρεια. Ο Κάρι μπορεί τόσο να φτιάχνει σουτ για τον εαυτό του είτε να περιμένει τα split out του Γιάννη όταν κλείνει η αντίπαλη ομάδα στη ρακέτα. Από την άλλη οι Κάρι και Τόμπσον ποτέ δεν είχαν στην καριέρα τους έναν top class παίκτη για το... ζωγραφιστό (ο ποιοτικότατο Κάζινς όταν βρέθηκε στους Ουόριορς δεν ήταν στα καλύτερα του). Με αυτό το πάντρεμα θα μπορεί να στηρίξει πολλά σε αυτόν τον τομέα και να... ταϊσει τον ασταμάτητο Greek Freak. Tέλος οι Splash Brothers έχουν το πρωταθληματικό DNA που τόσο λείπει από τον Έλληνα σταρ. Θα βγάζουν... γούστα οι 3 τους.

Από την άλλη όμως υπάρχει το ερώτημα για το supporting cast. Οι υπόλοιποι που θα παραμείνουν στο ρόστερ των… πολεμιστών, θα είναι ικανοί να δώσουν λύσεις στην ομάδα και να βοηθήσουν τους 3 σταρ στα κρίσιμα ματς των playoffs. Ο Γκριν που δίνει πολλά πράγματα σε άμυνα, σκληράδα και τεράστια βοήθεια στο αμυντικό κομμάτι δεν θα υπάρχει. Ο vocal leader στο παρκέ θα λείπει και δεν ξέρουμε πως θα αντιδράσουν οι Ουόριορς χωρίς αυτόν σε δύσκολες στιγμές. Επίσης σε ενδεχόμενη ανταλλαγή του Αντετοκούνμπο, οι Ουόριορς σίγουρα θα χάσουν τους Ουίγκινς και Πάσκαλ που έδιναν λύσεις στον Κερ την περασμένη σεζόν.

Είναι αρκετός ο συνδυασμός Γιάννη-Κάρι-Κλέι για να επιστρέψουν οι Ουόριορς στην κορυφή ή το τωρινό ρόστερ του Γκόλντεν Στέιτ με υγιής Κάρι-Τόμπσον-Γκριν μπορεί να βρεθεί και πάλι στον θρόνο ακόμα και χωρίς Greek Freak;

