Ισοπεδωτική νίκη πέτυχαν οι Χιτ, αφού επικράτησαν των Γουίζαρντς με 101-132 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τα δύο συνεχόμενες ήττες.
Η ομάδα από το Μαϊάμι κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό από το πρώτο ημίχρονο, κάνοντας το παιχνίδι να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο.
Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τρομερό double - double πέτυχε ο Γουέρ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.
Απ' τους ηττημένους δεν υπήρχε κανείς με πάνω από 15 πόντους, με πρώτο σκόρερ να είναι ο νεοαποκτηθέντας Βούτσεβιτς με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.
Τα δωδεκάλεπτα: 33-37, 52-74, 75-107, 101-132
