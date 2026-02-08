Οι Χιτ «καθάρισαν» τους Γουίζαρντς με 101-132 , επιστρέφοντας στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα.

Ισοπεδωτική νίκη πέτυχαν οι Χιτ, αφού επικράτησαν των Γουίζαρντς με 101-132 και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα μετά από τα δύο συνεχόμενες ήττες.

Η ομάδα από το Μαϊάμι κυριάρχησε σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, επιβάλλοντας τον δικό της ρυθμό από το πρώτο ημίχρονο, κάνοντας το παιχνίδι να έχει διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο.

Ο Μπαμ Αντεμπάγιο ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους γηπεδούχους με 22 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τρομερό double - double πέτυχε ο Γουέρ με 19 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Απ' τους ηττημένους δεν υπήρχε κανείς με πάνω από 15 πόντους, με πρώτο σκόρερ να είναι ο νεοαποκτηθέντας Βούτσεβιτς με 14 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Τα δωδεκάλεπτα: 33-37, 52-74, 75-107, 101-132