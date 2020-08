Λέοναρντ: Killing me softly! (infographics & vids)

Οι Κλίπερς προηγούνται με 3-2 στη σειρά με τους Μάβερικς και θέλουν ακόμα ένα βήμα για να πάρουν την πρόκριση για τον επόμενο γύρο. Στο Game 5 διέλυσαν όλα τα ρεκόρ τους.

Τα καλά νέα για την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς ήρθαν από την πλευρά του Πολ Τζορτζ, ο οποίος εμφανίστηκε επιτέλους μετά από τις κακές του εμφανίσεις και έδειξε να αφήνει πίσω τη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε.

Υπάρχει όμως και το... κομπιούτερ της ομάδας, ο κύριος που δεν επηρεάζεται από τίποτα. Ο παίκτης που ποτέ δεν... κρύβεται, που ποτέ δεν έχει ανάγκη να τον κουβαλούν οι άλλοι.

Ο Καουάι Λέοναρντ είναι σταθερός και στα 5 ματς της σειράς, μετρώντας 32.8 πόντους, κάτι που τον τοποθετεί στην 2η θέση των σκόρερ των playoffs πίσω από τον Ντόνοβαν Μίτσελ.

Μέχρι και οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις, Τζέιμς Χάρντεν, Ντέιμιαν Λίλαρντ και Λούκα Ντόντσιτς είχαν ματς που έμειναν χαμηλά στο σκοράρισμα και ήταν άστοχοι. Ο Λέοναρντ δεν έχει κάνει ακόμα τέτοιο ματς και το gazzetta.gr γράφει για τον ηγέτη που σε... σκοτώνει σιωπηλά χωρίς να το καταλάβεις και δεν έχει ανάγκη από διθυραμβικά σχόλια.

O άνθρωπος είναι κομπιούτερ. Δεν... νιώθει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Θέλει απλά τη μπάλα στα χέρια του για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Μπορεί ο κόσμος να διαλύεται γύρω του, αλλά εκείνος πάντα είναι απαθέστατος. Πάντα κλείνει τα... αυτιά του και κάνει τη δουλειά του. Δεν επηρεάζεται από τίποτα.

Στους Σπερς κατάλαβε όλος ο κόσμος πως πρόκειται για τεράστια κλάση παίκτη. Ο Πόποβιτς τον... έφτιαξε, τον εμπιστεύτηκε και ο Κlaw τον δικαίωσε. Έγινε ένας εξαιρετικός παίκτης και έμαθε να λειτουργεί εξαιρετικά σε μια ομάδα με σπουδαίους παίκτες σαν ίσος προς ίσο. Μάλιστα πήρε το βραβείο του MVP των τελικών το 2014.

Έπρεπε να περιμένει 5 χρόνια για να βάλει το δεύτερο βραβείο ΜVP των τελικών στη συλλογή του. Και το έκανε με μια ομάδα που όλοι χαρακτήριζαν loser. Eπίσης το έκανε σαν απόλυτος ηγέτης. Το νούμερο 1 της ομάδας του. Πριν πάει ο Λέοναρντ στους Ράπτορς, οι Καναδοί πάντα κάπου τα... διέλυαν όλα στα playoffs. Έφταναν κοντά, αλλά έχυναν την καρδάρα με το γάλα. Όλα αυτά μέχρι να βρουν έναν τεράστιο ηγέτη, έναν άνθρωπο βγαλμένο για τα δύσκολα. Ο Klaw έμεινε μόλις για μια σεζόν στον Καναδά, αλλά έκανε μια ολόκληρη χώρα να τον λατρέψει, οδηγώντας τους Ράπτορς στο πρώτο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Πλέον στους Κλίπερς θέλει να πάρει 3 βραβεία MVP με 3 διαφορετικές ομάδες. Ο Klaw κάνει τη δουλειά του αθόρυβα μέχρι στιγμής στον πρώτο γύρο των playoffs κόντρα στους Μάβερικς, όντας πάντα στους 30+ πόντους ή κοντά σε αυτούς (είχε 29 στο Game 1). Σε κάθε ματς είναι εκει για την ομάδα του, ποτέ δεν έχει... εξαφανιστεί στη σειρά με τους Μάβερικς. Στο παραπάνω γράφημα του sofascore μπορείτε να δείτε από που έχει σκοράρει και στα 5 ματς των playoffs.

Στα Games 2,3 και 4 έκανε ότι μπορούσε για να... κουβαλήσει τον Πολ Τζορτζ, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει με τίποτα το... χέρι του. Είναι ο πιο σταθερός παίκτης των playoffs μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και δεν έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του, κάτι που δείχνουν και οι αριθμοί του.

Χωρίς πολλές... τυμπανοκρουσίες και διθυράμβους όπως άλλοι συνάδελφοι του, κάνει τη δουλειά του προσηλωμένος στον στόχο. Τα μάτια του είναι στο πρωτάθλημα. Δεν τον νοιάζει τίποτα άλλο. Δεν τον νοιάζει να κάνει δηλώσεις για να προκαλέσει, δεν τον ενδιαφέρει να... μανουριάσει με κάποιο αντίπαλο.

Χαμηλά το κεφάλι, σεβασμός στο παιχνίδι. Πάντα σε εγρήγορση, έτοιμος να κάνει το play που χρειάζεται η ομάδα του σε επίθεση και άμυνα. Η σταθερότητα του δεν υπάρχει.

Στο Game 1 κόντρα στους Μάβερικς είχε 29, ενώ συνέχισε με 35, 36, 32 και 32. Η απόδοση του δεν θυμίζει... καρδιογράφημα. Πάντα είναι εκεί, πάντα το σημείο αναφοράς σε μια ομάδα που είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.

Μέχρι στιγμής μετρά 32.8 πόντους, 9.4 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ, ενώ σουτάρει με 52.3% εντός πεδιάς. Φυσικά τον νιώθουν οι αντίπαλοι και στην άμυνα, εκεί όπου μπορεί να κολλήσει σαν βδέλλα επάνω σου και να σε εκθέσει όπως έκανε με τον Μαριάνοβιτς. Ο ηγέτης των Κλίπερς μετρά 1.8 κλεψίματα στη σειρά, ενώ έχει και 0.8 μπλοκ μέσο όρο.

Four straight playoff games with 30+ points for @kawhileonard.

That matches the longest streak of his career. pic.twitter.com/vOh1CMwezw

— LA Clippers (@LAClippers) August 26, 2020