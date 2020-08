Λέοναρντ: Το κορυφαίο σερί με 30άρες στα playoffs! (pic & vid)

«Κουβαλούσε» τους Κλίπερς στα ματς που ο Πολ Τζορτζ ήταν... εξαφανισμένος και στο Game 5 έκανε εντυπωσιακό ματς, διαλύοντας τους Μάβερικς αυτή τη φορά παρέα με τον PG13.

Ο Καουάι Λέοναρντ κατάφερε να πετύχει την 4η σερί 30άρα στα playoffs, κάνοντας το κορυφαίο σερί της καριέρας του.

Στα τελευταία 4 ματς έχει 35, 36, 32 και 32 πόντους αντίστοιχα, ενώ στο Game 1 είχε 29.

Ο Klaw θέλει το 2ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και το δείχνει με τις εμφανίσεις του.

Four straight playoff games with 30+ points for @kawhileonard.

That matches the longest streak of his career. pic.twitter.com/vOh1CMwezw

— LA Clippers (@LAClippers) August 26, 2020