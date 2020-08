Πολ Τζορτζ: «Ήμουν σε ένα... σκοτεινό μέρος, είχα κατάθλιψη» (vid)

Εντυπωσιακός ήταν ο Πολ Τζορτζ στο Game 5 των Κλίπερς με τους Μάβερικς, αφήνοντας πίσω του τις κακές εμφανίσεις των προηγούμενων ματς.

Ο PG13 μίλησε μετά το τέλος της αναμέτρησης και στάθηκε στη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε και την χαρακτήρισε σαν... σκοτεινό μέρος.

«Ήμουν σε ένα... σκοτεινό μέρος. Δεν ήμουν εδώ. Ήταν δύσκολα για μένα τα προηγούμενα ματς. Έκλεισα τα αυτιά μου σε αυτά που έλεγε ο κόσμος. Με βοήθησαν οι συμπαίκτες μου, οι φίλοι μου, η οικογένεια μου. Ήμουν σε ένα κακό μέρος και βρήκα τον δρόμο μου πια. Επέστρεψα και κοιτάζω τα επόμενα ματς. Yποτίμησα την ψυχική υγεία. Είχα άγχος, είχα κατάθλιψη», ήταν τα λόγια του φόργουρντ των Κλίπερς.

“The bubble got the best of me. I was just in a dark place. I really wasn't here, I checked out."

PG opens up about a tough couple of days following a big Game 5 performance pic.twitter.com/aV27ULdzSW

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2020