Ο Αλεξέι Ποκουσέφσκι ανεβαίνει σε κάθε εκτίμηση και πιο πολύ με την τελευταία για το επερχόμενο ντραφτ να τον θέλει στην πρώτη 25άδα. Ο νεαρός παίκτης του Ολυμπιακού έχει πολύ καλές προοπτικές και τα καλά λόγια δεν λείπουν για εκείνον από τους Αμερικάνους εκτιμητές. Στο τελευταία mock draft που δημοσίευσε το Bleacher Report ο Ποκουσέφκσι βρίσκεται με άνεση στον πρώτο γύρο και συγκεκριμένα οι εκτιμήσεις τον θέλουν στην 24η θέση και την επιλογή από τους Τζαζ.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Ποκουσέφσκι ίσως να πρέπει να πάει νωρίτερα στην Αμερική για να τον δουν και από κοντά πριν το ντραφτ. Πάντως, άσχετα από αυτό υπάρχει θέληση, από τους GM να τζογάρουν μαζί του. Η αδύνατη φιγούρα του προβληματίζει, αλλά η ικανότητα του στο σουτ, στην πάσα και στην άμυνα φαντάζουν πολύ χρήσιμες για το μπάσκετ της δεκαετίας που έρχεται».

Ο νεαρός Σέρβος δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, αλλά σίγουρα δεν έχει προλάβει να δείξει ολοκληρωμένο το ταλέντο, αφού όσο μεγαλώνει ωριμάζει και είναι πιο έτοιμος να συνδυάσει το ταλέντο του με το σώμα του και την ανάπτυξη αυτού, που είναι το πρόβλημα που εντοπίζουν και οι Αμερικάνοι.

Η πορεία του στα «ερυθρόλευκα» είναι μια ιστορία πίστης και επιτυχίας για τον Ολυμπιακό, που έδωσε ευκαιρίες στον νεαρό και εκείνος φροντίζει να προβάλλει τον εαυτό του σε ολόκληρο τον κόσμο, με το ΝΒΑ φυσικά να μην αφήνει την ευκαιρία να πάει χαμένη. Σε ηλικία 17 ετών, 2 μηνών και 21 ημερών, ο Ποκουσέφσκι πέρασε ως αλλαγή του Ζακ ΛεΝτέι, στις 19 Μαρτίου του 2019, με ένα λεπτό να απομένει για τη λήξη της αναμέτρησης με την Μπάγερν Μονάχου και έγραψε ιστορία, μέσα σε αποθέωση.

Άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο για τον Ολυμπιακό στην Ευρώπη το 2002 κόντρα στην Σλασκ Βρόκλαβ σε ηλικία 17 ετών, 7 μηνών και 17 ημερών και ο μικρός έβαλε τις βάσεις για το σπουδαίο μέλλον, που αναμένεται να έχει στα «ερυθρόλευκα». Μόλις τον σήκωσε ο Μπλατ και ξεκίνησε να βγάζει την φόρμα του, ο κόσμος στο ΣΕΦ κατάλαβε ότι μπροστά του βλέπει κάτι μοναδικό.

Οι φωνές να γίνει φάουλ για να περάσει ο πιτσιρικάς στο παρκέ, ήταν ξεχωριστές και μόλις μπήκε άπαντες ήθελαν να πάριε το σουτ που πήρε. Ένα παιδί μόλις στα 17 του, με αγνό μπασκετικό ταλέντο έκανε τα πρώτα του βήματα και όσοι ήταν στο ΣΕΦ έγιναν μάρτυρες. Μπορεί ο Μπλατ να απολογήθηκε και να πήρε την ευθύνη για την επίθεση στο τέλος, όμως ο κόσμος το ζητούσε, το ήθελε και κανείς δεν μετάνιωσε. Ο «Πόκου» έβαλε τον πρώτο του πόντο και ξεκίνησε να γράφει το βιβλίο της μπασκετικής του ιστορίας.

Aleksej Pokusevski gets his first EuroLeague point for @olympiacosbc

What the game is all about Congratulations #GameON pic.twitter.com/okaw5GyQUm

