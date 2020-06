ΝΒΑ: Ψηφίστε τον ωραιότερο πανηγυρισμό της ιστορίας! (poll & vids)

Αρκετοί ΝΒΑers έχουν καθιερώσει τον δικό τους προσωπικό πανηγυρισμό μετά από κάποιο καλάθι ή μεγάλη φάση που θα πρωταγωνιστήσουν.

Βεβαίως υπάρχουν και εκείνη που έκαναν κάτι μόνο για μια φορά και αυτό έμεινε στην ιστορία.

Με αφορμή τον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό του Σακίλ μετά το alley oop με τον Κόμπι στον Game 7 των τελικών Δύσης μεταξύ Λέικερς και Μπλέιζερς που έγινε σαν σήμερα το 2000, το gazzetta.gr επέλεξε 10 χαρακτηριστικούς πανηγυρισμούς των NBAers και ζητά από τον κόσμο να ψηφίσει το κορυφαίο.

Απολαύστε τους και ψηφίστε στο τέλος!

Μάικλ Τζόρνταν - Τhe Shrug

ΛεΜπρόν Τζέιμς - The Silencer

Ο πασίγνωστος πανηγυρισμός του LBJ του τύπου «ημεμήστε». Κατεβάζει τα χέρια του προς τα κάτω 3 φορές, σηκώνει τα γόνατα και στη συνέχεια χτυπάει 2 φορές το στήθος με το δεξί χέρι. Το έχει κάνει μετά από ορισμένα μεγάλα σουτ.

Ντικέμπε Μουτόμπο - The Finger Wag

Ο Μουτόμπο ήταν εκ των κορυφαίων μπλοκέρ της ιστορίας, έχοντας φιλοδωρήσει με αμέτρητα στοπ τους αντιπάλους. Κάθε φορά που τους έκρυβε τον ήλιο, κουνούσε επιδεικτικά το δάχτυλο του σε όσους σταματούσε.

Άλεν Άιβερσον - The Stepover

Εντάξει εδώ μιλάμε για μια ξεχωριστή κατηγορία, αφού έγινε μόνο μια φορά. O εκπληκτικός Answer απέφυγε τον Λου στο Game 1 των τελικών του 2001 κόντρα στους Λέικερς, σκόραρε και στη συνέχεια πέρασε πάνω από τον πεσμένο παίκτη των Λέικερς σε μια κίνηση που έμεινε στην ιστορία.

Τζέισον Τέρι - The Jet

O πρώην NBAer και φοβερός τριποντέρ Τζέισον Τέρι, παρίστανε ένα αεροπλάνο που πετάει μετά από κάθε τρίποντο που έβαζε

Καρμέλο Άντονι- Three to the head

Κλασικός Μέλο! Μετά από κάθε τρίποντο σηκώνει το χέρι του και σχηματίζει το σήμα του τριπόντου με τα δάχτυλα του, χτυπώντας τα στο κεφάλι του

Στεφ Κάρι - Tap and Point to the Sky / Shimmy

Εδώ βάζουμε και 2 από τα πολλά του Κάρι που θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί. Το χτύπημα στο στήθος και στη συνέχεια δείχνει τον ουρανό, αλλά και το πιο παιχνιδιάρικο και χορευτικό shimmy

Tζέιμς Χάρντεν - Cooking Dance

Δεν θα μπορούσε να λείπει ο... μάγειρας του ΝΒΑ, Τζέιμς Χάρντεν. Ο Μούσιας συνηθίζει να πανηγυρίσει λες και ανακατεύει κάτι που έχει... μαγειρέψει μετά από καλάθια του.

Russell Westbrook - Hand Pistols

Τα... πιστόλια του Ράσελ Ουέστμπρουκ που τα... ζέσταινε και μετά τα έβαζε στη θήκη τους. Συνήθως πανηγύριζε έτσι στην Οκλαχόμα μετά από τρίποντο.

Kαρόν Μπάτλερ - Pick up the phone

Ίσως ο πιο άγνωστος για τους περισσότερους, όμως έχει μείνει σαν η χαρακτηριστική κίνηση του Μπάτλερ. Μετά από εύστοχο τρίποντο πανηγύρισε... σηκώνοντας το τηλέφωνο!