Ρόκετς: Το «πείραμα» που μπορεί να φέρει... επανάσταση στο μπάσκετ! (pics & vids)

Μας είχαν προειδοποιήσει εδώ και καιρό οι Ρόκετς.

Ο Μάικ Ντ'Αντόνι στα τελευταία ματς, επιλέγει πεντάδα χωρίς σέντερ, αφού άφηνε τον Κλιντ Καπέλα στον πάγκο και πήγαινε με ψηλό τον Χάουζ.

Μετά και την αποχώρηση του Κλιντ Καπέλα, το Χιούστον περνά ξεκάθαρο μήνυμα πως θα προσπαθήσει να αλλάξει τα πράγματα στο μπάσκετ.

Οι Ρόκετς αποφάσισαν να πάρουν το ρίσκο και να παίξουν χωρίς σέντερ στην 5άδα (με τον Τάκερ ή τον Χάουζ στο «5») και το gazzetta.gr στέκεται στο τεράστιο ρίσκο ή αλχημεία που μπορεί να φέρει αναστάτωση και αλλαγές στο μπάσκετ.

Το Χιούστον «τελείωσε» τους σέντερ

Οι Ρόκετς το πήραν απόφαση πλέον και θα το πάνε μέχρι το τέλος.

Ο Ντ'Αντόνι νιώθει ότι η ομάδα του μπορεί να φτάσει ψηλά χωρίς καθαρόαιμο σέντερ στην πεντάδα της και έτσι αντάλλαξε τον μοναδικό παίκτη που μπορούσε να παίξει ρόλο στη ρακέτα, τον Κλιντ Καπέλα.

Από την άλλη ήρθε στην ομάδα ο Ρόμπερτ Κόβινγκτον για να βοηθήσει αμυντικά στην περιφέρεια και να δώσει κάποιες λύσεις στην επίθεση. Μόνο που το πλάνο των Ρόκετς για τον Ρόμπερτ δεν είναι η περιφέρεια.

Οι ρουκέτες θέλουν να βάλουν τον Κόβινγκτον στη θέση του power forward και να πάνε τον Τάκερ στο «5» ή να έχουν τον Τάκερ «4άρι» και τον Χάουζ στο «5» όπως έπαιξαν και με τους Λέικερς. Κανείς δεν περίμενε το... πείραμα του Ντ'Αντόνι! Ούτε ο ίδιος ο Τάκερ που θέλησε να τρολάρει την κατάσταση με την επική φωτογραφία που ανέβασε στα social media.

Την 5άδα θα κλείνουν οι Ουέστμπρουκ, Χάρντεν και Γκόρντον που θα ξεκινούν στην περιφέρεια.

Απέναντι στους Λέικερς, η πεντάδα που τελείωσε το ματς ήταν οι Χάρντεν, Ουέστμπρουκ, Γκόρντον, Τάκερ και Κόβινγκτον. Μια πεντάδα που έφυγε με το διπλό από το Staples Center.

Στο ρόστερ μόνο έχουν μείνει μόνο 2 σέντερ και αυτοί απλά θα παίζουν λίγα λεπτά σε κάθε ματς. Ο Χαρτενστάιν αγωνίζεται 12 λεπτά ανά αγώνα, ενώ ο 37χρονος μπαρουτοκαπνισμένος Τσάντλερ παίζει μόνο 8 μέσο όρο.

Στο Χιούστον ήρθε για λίγο και ο Τζόρνταν Μπελ, ωστόσο έγινε ανταλλαγή για τον Μπρούνο Καμπόκλο. Είπαμε στο Χιούστον δεν χρειάζονται ψηλούς.

Η πιο κοντή ομάδα στη λίγκα

Η τετραπλή ανταλλαγή τάραξε τα νερά στο ΝΒΑ, με τον Καπέλα να φεύγει από τους Ρόκετς και τον Κόβινγκτον να καταφτάνει στο Χιούστον.

Με Ουέστμπρουκ, Χάρντεν, Γκόρντον, Κόβινγκτον και Τάκερ, το Χιούστον θα παίζει small ball, ρισκάροντας πολύ στην άμυνα, έχοντας όμως πολλά θετικά στην επίθεση.

Mετά και από την αποχώρηση του Καπέλα, οι Ρόκετς έχουν την πιο κοντή 5άδα της λίγκας με μέσο όρο ύψους 1.95. Ο σέντερ τους (Τάκερ ή Χάουζ) θα γίνεται πάντα στόχος για τις αντίπαλες άμυνες. Ο Τάκερ βλέπει τον κόσμο από το 1.98, ενώ ο Χάουζ έχει ύψος 2.01. Ξεκάθαρο mismatch με κάθε αντίπαλο σέντερ στη λίγκα.

Oι Ρόκετς βάζουν τον Χάρντεν να πηδάει στα τζάμπολ

Δεν υπάρχει άνθρωπος που πίστευε πως θα το δει ποτέ αυτό. Κι όμως έγινε!

Οι Ρόκετς έβαλαν τον Τζέιμς Χάρντεν να πηδήξει στο τζάμπολ κόντρα στον Ζέλερ με τους Χόρνετς, ενώ πριν λίγες μέρες το ίδιο είχαν κάνει και κόντρα στους Μάβερικς εκεί όπου πήδηξε με τον Πόρζίνγκις.

O Moύσιας έχει ύψος 1.98, ενώ ο Ζέλερ βλέπει τον κόσμο από τα 2.13. Τεράστια διαφορά. Φανταστείτε να πηδήσει σε τζάμπολ απέναντι στον Τάκο Φολ. Θα μιλάμε για την φωτογραφία της σεζόν.

Rockets really got James Harden out there doing the jump ball to start the game pic.twitter.com/MSYUN0uXLM

J (@jay_jreyes) February 5, 2020