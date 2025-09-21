Φοβερές κούρσες σκυταλοδρομιών είδαμε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, με την Μποτσουάνα να κάνει φοβερή εμφάνιση στα 4Χ400μ ανδρών και τις ΗΠΑ να κατακτούν τρία χρυσά μετάλλια.

Απίθανες κούρσες είδαμε στις σκυταλοδρομίες 4Χ400μ και 4Χ100μ ανδρών και γυναικών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η Μποτσουάνα έζησε μια ιστορική στιγμή στο Τόκιο, αφού η ομάδα 4Χ400μ ανδρών (Επιέ, Τεμπόγκο, Εντόρι, Κεμπινάτσιπι) κατέκτησε το πρώτο της χρυσό σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με χρόνο 2:57.76. Ο Κόλεν Κεμπινάτσιπι, Παγκόσμιος πρωταθλητής στα 400μ, έκανε μια τρομερή κούρσα και πέρασε εντυπωσιακά τόσο τον Ράι Μπέντζαμιν των ΗΠΑ όσο και τον Ζακίτι Νένε της Νοτίου Αφρικής, οδηγώντας τη χώρα του στην κορυφή.

Η επιτυχία της ομάδας ήρθε μετά από μια κούρσα γεμάτη ένταση: ο Λετσιλέ Τεμπόγκο, ο οποίος έμεινε εκτός μεταλλίων στα 100μ αλλά και στα 200μ στη διοργάνωση, έτρεξε εντυπωσιακά σε 44.05, ενώ ο Μπαγιάπο Νντόρι κράτησε την ομάδα σε τροχιά μεταλλίου πριν παραδώσει τη σκυτάλη στον Κεμπινάτσιπι. Η νίκη αυτή αποτέλεσε δικαίωση για μια γενιά σπουδαίων ταλέντων που είχε ήδη φτάσει στο αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Η Μποτσουάνα πανηγύρισε ξέφρενα μέσα στη βροχή, ενώ οι ΗΠΑ και η Νότια Αφρική συμπλήρωσαν το βάθρο σε έναν τελικό που έμεινε αξέχαστος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν το αργυρό με 2:57.83, τον ίδιο χρόνο με τους Νοτιοαφρικανούς, που τερμάτισαν τρίτοι.

Η ομάδα των ΗΠΑ κυριάρχησε απόλυτα στον τελικό της σκυταλοδρομίας 4x400μ γυναικών κάνοντας νέο ρεκόρ διοργάνωσης με 3:16.61. Η τετράδα των Γουίτακερ, Ίρμπι-Τζάκσον, Μπάτλερ και ΜακΛάφλιν-Λεβρόν σημείωσε τους ταχύτερους χρόνους σε κάθε σκέλος της κούρσας, με την ΜακΛάφλιν-Λεβρόν να κλείνει θριαμβευτικά με ένα εντυπωσιακό πέρασμα στα 47.82.

Ο χρόνος αυτός αποτελεί την πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και χάρισε στις ΗΠΑ τον 11ο τίτλο τους στα τελευταία 17 Παγκόσμια Πρωταθλήματα.

Το ασημένιο κατέληξε στη Τζαμάικα με 3:19.25 ενώ η Ολλανδία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με 3:20.18.

Ο Νόα Λάιλς ολοκλήρωσε με ένα ακόμη χρυσό την παρουσία του στο Τόκιο, οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη θρίαμβο στη σκυταλοδρομία 4x100μ. Με την καλύτερη επίδοση για το 2025, 37.29, οι Κόουλμαν, Μπέντναρεκ και Λίντσεϊ έκαναν εξαιρετικές αλλαγές και ο Λάιλς σφράγισε το δεύτερο χρυσό του στη διοργάνωση και όγδοο συνολικά σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Με αυτό το χρυσό, οι ΗΠΑ έφτασαν τις 16 νίκες στη διοργάνωση και τις 26 συνολικά κατακτήσεις μεταλλίων.

Ο Καναδάς απείλησε για λίγο με τον Αντρέ ντε Γκρας, αλλά τερμάτισαν δεύτεροι ενώ η Ολλανδία κατέκτησε το χάλκινο με εθνικό ρεκόρ 37.81 χάρη στις εντυπωσιακές κούρσες των Μπέρνετ και Αφρίφα.

