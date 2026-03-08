Παναθηναϊκός για το πέναλτι στον Τεττέη: «Ο διαιτητής όχι απλά δεν είδε το πάτημα, αλλά καταλόγισε επιθετικό φάουλ»
Ο Παναθηναϊκός στο τέλος του πρώτου μέρους στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό κέρδισε πέναλτι όταν ο Μάγκνουσον πάτησε τον Τεττέη μέσα στην περιοχή, με τον Μπακασέτα να ευστοχεί για το 0-2.
Ο Τσακαλίδης χρειάστηκε τον έλεγχο του VAR για να δείξει την άσπρη βούλα καθώς αρχικά είχε υποδείξει φάουλ υπέρ του Λεβαδειακού, κάτι που σχολιάστηκε από τους «πράσινους» στα social media.
Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός έκανε την παρακάτω ανάρτηση για τη συγκεκριμένη φάση:
«Ο διαιτητής όχι απλά δεν είδε το ξεκάθαρο πάτημα στον Τετέι, αλλά προτού τον καλέσει ο VAR, έχει καταλογίσει επιθετικό φάουλ του Τετέι στον Μάγκνουσον…».
