Παναθηναϊκός για το πέναλτι στον Τεττέη: «Ο διαιτητής όχι απλά δεν είδε το πάτημα, αλλά καταλόγισε επιθετικό φάουλ»

Το σχόλιο του Παναθηναϊκού για την απόφαση που πήρε αρχικά ο Τσακαλίδης στη φάση του πέναλτι πάνω στον Τεττέη στη Λιβαδειά.

Ο Παναθηναϊκός στο τέλος του πρώτου μέρους στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό κέρδισε πέναλτι όταν ο Μάγκνουσον πάτησε τον Τεττέη μέσα στην περιοχή, με τον Μπακασέτα να ευστοχεί για το 0-2.

Ο Τσακαλίδης χρειάστηκε τον έλεγχο του VAR για να δείξει την άσπρη βούλα καθώς αρχικά είχε υποδείξει φάουλ υπέρ του Λεβαδειακού, κάτι που σχολιάστηκε από τους «πράσινους» στα social media.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός έκανε την παρακάτω ανάρτηση για τη συγκεκριμένη φάση:

«Ο διαιτητής όχι απλά δεν είδε το ξεκάθαρο πάτημα στον Τετέι, αλλά προτού τον καλέσει ο VAR, έχει καταλογίσει επιθετικό φάουλ του Τετέι στον Μάγκνουσον…».