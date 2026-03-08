Θεόδωρος Δεληανίδης: Έκανε το γκολ... συνήθεια και τρελαίνει τη Φέγενορντ
Ένας από τους Έλληνες που κάνουν τη διαφορά στο εξωτερικό είναι αναμφίβολα ο Θεόδωρος Δεληανίδης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε το επόμενη βήμα και άφησε τη Τσβόλε για χάρη της Φέγενορντ.
Μία κίνηση που φαίνεται ότι του έχει βγει σε καλό καθώς ο 19χρονος φορ τα... σπάει στην κυριολεξία με τον ολλανδικό σύλλογο αφού αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της Κ21 στη φετινή σεζόν και χτυπά την... πόρτα της πρώτης ομάδας.
Heerlijke 𝐆𝐎𝐀𝐋𝐋𝐋!!! ☄️— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 7, 2026
Delianidis doet het voor #FeyenoordO21: 1-3 voor de beloftenploeg.
73’ #forfey pic.twitter.com/HegFR6n7Gk
Ο ταλαντούχος επιθετικός ήταν από τους κορυφαίους κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου παρότι η Φέγενορντ ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (1-0), η είσοδο του Έλληνα επιθετικού έφερε την ολική ανατροπή με το ευρύ 5-1 (!) με τον ίδιο να σκοράρει δύο γκολ και να μοιράζει δύο ασίστ.
Συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την ανατροπή σε 2-1, με ένα πολύ όμορφο γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1 και κάνοντας εξίσου μία έξυπνη ασίστ, έδωσε την ευκαιρία για το 4-1 της Φέγενορντ ενώ στο τελικό 5-1 έχει κάνει ξανά ασίστ.
Το θέμα είναι ότι ο διεθνής με την Κ19 της χώρας μας, έχει εξελιχθεί σε βασικό... κανόνι των Ολλανδών αφού συνολικά φέτος, σε διάστημα 18 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, έχει βρει 11 φορές τα αντίπαλα δίχτυα ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ έως τώρα.
𝐃𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐢𝐝𝐢𝐬 rondt af! 🫵— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) March 7, 2026
Op aangeven van Gardenier. #FeyenoordO21 komt op voorsprong in Sittard.
57’ #forfey (1-2) pic.twitter.com/sMCnALn9I7
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.