Ο Θεόδωρος Δεληανίδης πρωταγωνίστησε στη νίκη της Κ21 της Φέγενορντ με τη Φορτούνα Σιτάρντ και στην κυριολεξία τα... σπάει στον ολλανδικό σύλλογο.

Ένας από τους Έλληνες που κάνουν τη διαφορά στο εξωτερικό είναι αναμφίβολα ο Θεόδωρος Δεληανίδης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε το επόμενη βήμα και άφησε τη Τσβόλε για χάρη της Φέγενορντ.

Μία κίνηση που φαίνεται ότι του έχει βγει σε καλό καθώς ο 19χρονος φορ τα... σπάει στην κυριολεξία με τον ολλανδικό σύλλογο αφού αποτελεί έναν εκ των πρωταγωνιστών της Κ21 στη φετινή σεζόν και χτυπά την... πόρτα της πρώτης ομάδας.

Ο ταλαντούχος επιθετικός ήταν από τους κορυφαίους κόντρα στη Φορτούνα Σιτάρντ, όπου παρότι η Φέγενορντ ήταν πίσω στο σκορ στο ημίχρονο (1-0), η είσοδο του Έλληνα επιθετικού έφερε την ολική ανατροπή με το ευρύ 5-1 (!) με τον ίδιο να σκοράρει δύο γκολ και να μοιράζει δύο ασίστ.

Συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε την ανατροπή σε 2-1, με ένα πολύ όμορφο γκολ ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 3-1 και κάνοντας εξίσου μία έξυπνη ασίστ, έδωσε την ευκαιρία για το 4-1 της Φέγενορντ ενώ στο τελικό 5-1 έχει κάνει ξανά ασίστ.

Το θέμα είναι ότι ο διεθνής με την Κ19 της χώρας μας, έχει εξελιχθεί σε βασικό... κανόνι των Ολλανδών αφού συνολικά φέτος, σε διάστημα 18 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις, έχει βρει 11 φορές τα αντίπαλα δίχτυα ενώ έχει μοιράσει και τρεις ασίστ έως τώρα.