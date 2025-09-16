Ο Δημήτρης Μύτικας γράφει για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πετυχαίνει τεράστια πράγματα με χαμόγελο και αφοσίωση, αλλά η μοίρα τον φέρνει συχνά απέναντι σε έναν αντίπαλο που μοιάζει ακατάρριπτος, υπενθυμίζοντάς του πως ακόμη και οι κορυφαίοι δεν ελέγχουν πάντα την τύχη τους.

Στον αθλητισμό, η τύχη σχεδόν πάντα παίζει το δικό της ρόλο. Ο πρωταθλητισμός πέρα από το ταλέντο, την προπόνηση, την πειθαρχία και την επιθυμία που καθορίζουν κατά πολύ την πορεία ενός αθλητή, θέλει και τύχη. Έχει να κάνει λίγο με τις συνθήκες, λίγο με την εποχή που γεννήθηκες, λίγο με το τι αντίπαλοι σου έλαχαν, συγκυρίες δηλαδή που δεν μπορούν να ελεγχθούν.

Ο Εμμανουήλ Καραλής είναι από τους πιο χαρισματικούς Έλληνες αθλητές και παράλληλα το ζωντανό παράδειγμα αυτής της ατυχίας. Γιατί όσο κι αν πετάει ψηλά, πάντα θα υπάρχει μπροστά του μια μορφή που μοιάζει βγαλμένη από άλλο κόσμο· ο Μόντο Ντουπλάντις.

Ο Μανόλο - κατά κόσμο - δεν εμφανίστηκε τυχαία στα δρώμενα του κλασικού αθλητισμού. Από πολύ μικρός τραβούσε τα βλέμματα του κόσμου, κάνοντας ξεκάθαρο πως δεν είναι ένα παιδί το οποίο θα φτάσει ψηλά. Αυτό ήταν δεδομένο! Το ερώτημα ήταν το πόσο ψηλά θα φτάσει.

Με πολύ καλά άλματα, προσήλωση και πάντα με το χαμόγελο στα χείλη κάθε φορά που αγωνιζόταν έκανε υπερήφανους του Έλληνες που ένας τέτοιος αθλητής εκπροσωπούσε τη χώρα. Κουβαλώντας παράλληλα και το δικό του... σταυρό δεν τα παράτησε ποτέ και δικαιωματικά έφτασε στην ελίτ του παγκόσμιου αθλητισμού ανάμεσα στους κορυφαίους όντας ένας από τους κορυφαίους.

Με παλμαρέ αξιοζήλευτο, επιτυχίες και συνέπεια που ελάχιστοι αθλητές έχουν καταφέρει σε αυτό το επίπεδο με αυτές τις συνθήκες, ο Εμμανουήλ Καραλής τιμά τα «γαλανόλευκα» με το καλύτερο τρόπο. Βέβαια, όσο κι αν φτάνει κοντά σε αυτή την κορυφή πάντα βρίσκει τον ίδιο άνθρωπο απέναντί του...

Ο Μόντο Ντουπλάντις, ένα από τους αγαπημένους φίλους του 25χρονου Έλληνα, είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει ξεπεράσει τα όρια του ανθρώπινου δυνατού. Έχει πάει το αγώνισμα του άλματος επι κοντώ ένα επίπεδο πάνω, έχοντας... τραβήξει και του συναθλητές του να γίνουν καλύτεροι.

Ο χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ο οποίος για 14η φορά έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου με άλμα στα 6.30μ., αναμφίβολα αποτελεί ένα φαινόμενο. Ένας αθλητής, ο οποίος έχει δημιουργήσει μία δική του era - όπως λένε και οι Άγγλοι - μεγαλώνοντας αυτόματα τα επιτεύγματα του Καραλή ο οποίος στις τελευταίες διοργανώσεις έχει γίνει σκιά του μιας και έχουν κάνει πολλές φορές το "1-2" στο βάθρο.

Η άνεση που περνά τα έξι μέτρα, η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση που εκπέμπει, έχουν μετατρέψει το επί κοντώ σε δικό του «βασίλειο». Γιατί απλά δεν είναι ο καλύτερος του κόσμου, είναι ένας αθλητής ο οποίος έχει επαναπροσδιορίσει το αγώνισμα, ένας GOAT του επί κοντώ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Εμμανουήλ Καραλής θα έλεγε κανείς πως είναι άτυχος. Αυτό καθώς σε οποιαδήποτε άλλη εποχή, με τέτοιες επιδόσεις, θα κάναμε λόγο για μία «μεταλλιοθήκη» γεμάτη από χρυσά από Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Αντί γι' αυτό, καλείται ξανά και ξανά να αρκεστεί σε ασημένια ή χάλκινα μετάλλια, όχι γιατί υστερεί, αλλά γιατί υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν αφήνει σε κανέναν χώρο και υπενθυμίζει στους πάντες τη σκληρή ειρωνεία του αθλητισμού. Να ξέρεις δηλαδή πως έχει το ταλέντο για την κορυφή, αλλά η κορυφή να είναι ήδη καπαρωμένη...

Φυσικά, η ατυχία αυτή δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την αξία του Έλληνα Ολυμπιονίκη. Αντίθετα την κάνει μεγαλύτερη, γιατί πρώτον δεν παραδίδεται και δεύτερον δεν αφήνει κανέναν να του... κλέψει τη χαρά του αγώνα. Κάθε φορά που κάνει την προσπάθειά του, κάθε φορά που χαμογελά, δείχνει σε όλους πως το επί κοντώ δεν είναι μόνο οι τίτλοι. Είναι η πορεία, είναι το πάθος, το ταξίδι και η βελτίωση μέσα από αυτό.

Για την Ελλάδα ο Εμμανουήλ Καραλής είναι κάτι παραπάνω από σπουδαίος αθλητής. Είναι ένα παιδί που δείχνει ότι ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αριθμοί και ρεκόρ. Ένας αθλητής παγκοσμίου επιπέδου που έχει καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό των πάντων, όχι μόνο για τις επιδόσεις του, αλλά και για ήθος του. Έχει εμπνεύσει τη νέα γενιά αθλητών στη χώρα μας, κάνοντας τη να καταλάβει ότι το όνειρο δεν μετριέται μόνο σε χρυσά, αλλά στη δύναμη να συνεχίζεις, ακόμη κι όταν ξέρεις ότι ο θρόνος είναι πιασμένος.

Το παιδί είναι άτυχο, ναι. Αλλά είναι και μοναδικό. Και στο τέλος της διαδρομής, αυτό που θα μείνει δεν θα είναι η ατυχία του, αλλά το παράδειγμά του.

