«Α.Σ. ΠΕΡΑ - Αθλητική πορεία από την Κωνσταντινούπολη στην ΑθήναIV»

Το τριήμερο 20-22 Μαρτίου ο Αθλητικός Σύλλογος ΠΕΡΑ θα διοργανώσει στο ΟΑΚΑ Διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες.

Την Παρασκευή 20, το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 ο Αθλητικός Σύλλογος Πέρα, γιορτάζοντας τα 140 χρόνια ιστορικής διαδρομής, σε συνεργασία με την Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας (Κ.Ο.Ε.) διοργανώνει Διεθνείς κολυμβητικούς αγώνες με ευρεία συμμετοχή 70 συλλόγων από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη με περισσότερους από 2.000 αθλητές σε Αγωνιστικές, Προαγωνιστικές και mini κατηγορίες.

Οι αγώνες με την επωνυμία «Α.Σ. ΠΕΡΑ - Αθλητική πορεία από την Κωνσταντινούπολη στην ΑθήναΙV» θα πραγματοποιηθούν στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών "Σπύρος Λούης" (ΟΑΚΑ) στο Κλειστό κολυμβητήριο, (Σπύρου Λούη 1, Πύλη Δ. 15123 Μαρούσι).

Οδηγίες πρόσβασης: Η Γενική είσοδος του Ο.Α.Κ.Α., για το κολυμβητήριο, είναι η Πύλη Δ. (παρκινγκ 6).

Σύντομο Πρόγραμμα:

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 και ώρα 12:30, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης και η παρέλαση αθλητών.

Το πρωί του Σαββάτου 21 και της Κυριακής 22 Μαρτίου αγωνίζονται οι προαγωνιστικές κατηγορίες - ηλικίες 10-11-12 ετών και mini- ηλικίες 8-9 ετών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου το απόγευμα, το Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Μαρτίου μεσημέρι και απόγευμα αγωνίζονται οι Αγωνιστικές κατηγορίες - ηλικίες από 13 έως OPEN.

Οι απονομές θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια των αγωνισμάτων, χωρίς να διακόπτεται η ροή των αγώνων.

Δύο λόγια για τον Σύλλογο:

Ο Αθλητικό Σύλλογος Πέρα, συμπληρώνει φέτος 140 χρόνια αδιάληπτης ιστορικής διαδρομής, 1886 – 2026. Προϋπήρχε υπό διάφορες ονομασίες όπως «ΕΡΜΗΣ», «ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ ΠΕΡΑ», «ΠΕΡΑ ΚΛΟΥΠ». Είναι ο αρχαιότερος αθλητικός σύλλογος της Πόλης και η ίδρυσή του στο Πέραν της Κωνσταντινούπολης, σε μια πόλη που το ελληνικό στοιχείο άνθιζε, ήταν πράξη πολιτισμού και παιδείας, ήταν έκφραση συλλογικότητας αλλά και συσπείρωσης.

Ανέπτυξε μεγάλη αθλητική, κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Στη μακρόχρονη αθλητική παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη και παρά τις δυσκολίες, οι ομάδες του κατέκτησαν διακρίσεις και πολλά πρωταθλήματα στην Τουρκία. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εντυπωσιακές επιδόσεις των αθλητών στίβου, της άρσης βαρών, του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, ενώ οι επί σειρά ετών μεγάλες επιτυχίες στο πινγκπονγκ καθιέρωσαν τον Α.Σ. ΠΕΡΑ πρωταγωνιστή στο άθλημα αυτό. Αργότερα, ο Α.Σ. ΠΕΡΑ, λόγω των διαδοχικών διώξεων επανιδρύθηκε το 1973 στην Αθήνα συνεχίζοντας τη δραστηριότητα σε όλα τα τμήματα με έμφαση στο άθλημα του πινγκπονγκ στο οποίο, ως γνωστόν, κατέχει 18 πρωταθλήματα Ελλάδας.

Σήμερα, είναι ένας σύγχρονος σύλλογος, που διατηρεί την ιστορική του ταυτότητα και την αθλητική του παράδοση, με έδρα στο Παλαιό Φάληρο και αναπτύσσει τμήματα κολύμβησης, τένις, πινγκπονγκ, μπάσκετ, βόλεϊ και σκακιού. Το ΔΣ του Συλλόγου μας αποτελείται από πρώην αθλητές του, οι οποίοι προσφέρουν στον Σύλλογό τους με αφοσίωση και αγάπη, με όραμα και ευθύνη. Συνεχίζουν το έργο των παλιών, κοιτώντας το μέλλον με αισιοδοξία. Η Πρόεδρος του Συλλόγου τα τελευταία 10 χρόνια, κ. Βίκη Χριστοφορίδου, πρώην αθλήτρια, με οικογενειακή ιστορία στον Σύλλογο, προσφέρει με βαθύ σεβασμό και ευθύνη, θεωρώντας ότι η θέση του Προέδρου δεν είναι απλώς ένα αξίωμα αλλά τιμή και χρέος. Χρέος απέναντι στους ανθρώπους που ίδρυσαν τον σύλλογο, απέναντι σε εκείνους που τον κράτησαν ζωντανό.

Η Γενική Γραμματέας του ΔΣ αλλά και έφορος του τμήματος Κολύμβησης κ. Χριστίνα Δροσοπούλου, επίσης πρώην αθλήτρια με οικογενειακή ιστορία στον Σύλλογο, προΐσταται ενός πολυάριθμου και απαιτητικού τμήματος με αποτελεσματικότητα και δυναμικότητα.

Ο προπονητές του τμήματος κολύμβησης είναι: