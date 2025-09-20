Για τον σημαντικότερο αγώνα της ζωής της -ως τον επόμενο- ετοιμάζεται η Ελίνα Τζένγκο που θα διεκδικήσει μετάλλιο στον τελικό του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Η Ελίνα Τζένγκο ετοιμάζεται να αγωνιστεί στον σημαντικότερο αγώνα της μέχρι τώρα καριέρας της, αφού έχει προκριθεί στον τελικό του ακοντισμού γυναικών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο.

Η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαρίωβ, θα αγωνιστεί ως ένα από τα φαβορί για το βάθρο και θα επιδιώξει τη μεγάλη βολή που θα της χαρίσει και αυτή την πολυπόθητη διάκριση. Η αθλήτρια, μέλος της Team Future της Bwin, θα ρίξει την πρώτη βολή του τελικού σύμφωνα με τη λίστα εκκίνησης.

Η Τζένγκο έριξε και τις τρεις βολές της στο Παγκόσμιο και έπειτα δήλωσε πως στον τελικό θα κάνει θα δούμε μία άλλη Ελίνα καθώς έχει σκοπό να τα δώσει όλα για όλα.

Από τις αντίπαλές της ξεχωρίζουν η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος, με φετινό ρεκόρ 67.22μ ατομικό (και φετινό) ρεκόρ, η Αυστραλή Μακένζι Λιτλ με 66.27μ ατομικό και 65.54μ φετινό αλλά και η Αυστραική Βικτόρια Χάντσον με 67.76μ ατομικό (και φετινό) ρεκόρ. Όλες τους έχουν μετάλλια σε διεθνείς διοργανώσεις και έχουν δείξει πως μπορούν να πιέσουν έντονα την Ελληνίδα πρωταθλήτρια.

Ο τελικός του ακοντισμού θα γίνει το Σάββατο (20/9) στις 15:05 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

