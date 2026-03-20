Οι νέες εμφανίσεις της Εθνικής μας ομάδας παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό το πρώι της Παρασκευής (20/03), με την ώρα της «αποκάλυψης» (8:05), να εγείρει το ενδιαφέρον.

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση, αυτή τη φορά όμως για τα παιχνίδια εκτός έδρας, παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής (20/03) η Εθνική Ελλάδος. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους αθλητικούς κολοσσούς, την Adidas, έδωσε στο φως της δημοσιότητας τις νέες αυτές φανέλες που θα φορούν όλα τα κλιμάκια της Εθνικής μας από εδώ και πέρα.

Αυτό όμως που έκανε πραγματικά εντύπωση, πέρα από την ίδια τη φανέλα, είναι η ώρα που αποφάσισε η Ομοσπονδία να κάνει την «αποκάλυψη». Πιο συγκεκριμένα, η εκτός έδρας εμφάνιση της Εθνικής Ομάδας από την adidas, παρουσιάστηκε σήμερα (20/03), λίγο μετά τις 8 το πρωί (08:05) στους λογαριασμούς της Εθνικής στα social media, αλλά και στο site της ΕΠΟ.



Η επιλογή της ημέρας, αλλά και της ώρας έγινε «εσκεμμένα», ώστε να υπάρξει συγχρονισμός με το διεθνές event της adidas στις ΗΠΑ , το οποίο ξεκίνησε λίγο νωρίτερα (γύρω στις 06:00 ώρα Ελλάδας) και όπου ήταν προγραμματισμένο να παρουσιαστούν οι εμφανίσεις όλων των Εθνικών Ομάδων, με τις οποίες συνεργάζεται η εν λόγω αθλητική εταιρεία.