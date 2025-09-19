Τζένγκο στο GWomen: «Όλα για όλα στον τελικό, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε»

Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε στον πρώτο Παγκόσμιο τελικό της καριέρας της, μετά από έναν αγώνα-θρίλερ στον οποίο χρειάστηκε να παρακολουθήσει μία-μία όλες τις προσπάθειες των αντιπάλων της στον αγώνα. Τελικά, προκρίθηκε ως 11η και ετοιμάζεται να δώσει όλο της το είναι για να πετύχει τον στόχο όπως δήλωσε η ίδια μιλώντας στο GWomen:

«Παιδιά, έριχνα πρώτη… μέχρι να ρίξει και η τελευταία, νομίζω ότι αυτά ήταν τα δέκα πιο βασανιστικά λεπτά. Η καρδιά μου χτυπούσε πάρα, πάρα πολύ γρήγορα αλλά, τα κατάφερα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, αλήθεια σας λέω. Δεν πτοούμαι καθόλου με το σημερινό αποτέλεσμα.

Υπήρχε σταθερότητα. Δύο βολές στα 61 μέτρα, μία στα 59μ. Αύριο θα προσπαθήσω να συγκεντρωθώ ακόμα περισσότερο, να βγει το αποτέλεσμα που θέλουμε.

«Θα είμαι μία διαφορετική Ελίνα»

Μπαίνουμε στον τελικό όλα για όλα μέσα.

Υπήρχε άγχος. Μου άρεσε που ανέβαινα γενικά σε κάθε βολή αλλά για μένα ο προκριματικός αγώνας νομίζω ότι είναι πιο αγχωτικός από τον τελικό. Νομίζω ότι στον τελικό θα απελευθερωθώ λίγο, θα χαλαρώσω και θα είμαι μια διαφορετική Ελίνα.

Όλα για όλα, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε».

Δείτε τις δηλώσεις της Ελίνας Τζένγκο στο Gazzetta Women

🇬🇷 Οι δηλώσεις της Ελίνας Τζένκο μετά την πρόκριση της για πρώτη φορά στο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου, στο Τόκιο



