Η Ελίνα Τζένγκο προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελικό του ακοντισμού στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, οι 12 φιναλίστ που θα μονομαχήσουν για τα μετάλλια το Σάββατο (20/9) στο Τόκιο.

Η Ελίνα Τζένγκο χρειάστηκε να περιμένει μέχρι την ολοκλήρωση του προκριματικού στον ακοντισμό γυναικών, όμως τέλος καλό, όλα καλά, με καλύτερη βολή την 3η στα 61,31μ. η 23χρονη θα είναι ανάμεσα στις 12 αθλήτριες που θα αγωνιστούν στον τελικό του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο, το Σάββατο (20/9, 15:05, ΕΡΤ 2).

Η Τζέγνκο, πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2022 στο Μόναχο, στην 3η παρουσία της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, προκρίθηκε για 1η φορά σε τελικό της διοργάνωσης. Μέλος της Team Future της Bwin, η Τζένγκο προκρίθηκε με την 11η επίδοση του προκριματικού, όπου έξι πέρασαν το όριο της απευθείας πρόκρισης στα 62,50μ.

Καλύτερη όλων η 21χρονη Αντριάνα Βιλάγκος με 66,06μ., ενώ εντυπωσιακή ήταν και η Μακένζι Λιτλ από την Αυστραλία με 65,54μ.

Τεράστια έκπληξη, προς απογοήτευση των Ιαπώνων, ήταν ο αποκλεισμός της Χαρούκα Κιταγκούτσι, η ολυμπιονίκης στο Παρίσι και παγκόσμια πρωταθλήτρια πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη, με 60,38μ. έμεινε στη 14η θέση.

Η Τζένγκο, νικήτρια φέτος στη σειρά των Diamond League, θα μπει στον τελικό με καλύτερη φετινή επίδοση στα 64,90μ., που σημείωσε τον Μάιο στην Κίνα

Η 12άδα του τελικού

(Με τις επιδόσεις πρόκρισης, όριο 62,50μ.)

1.Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβία) 66,06μ.

2.Μακένζι Λιτλ (Αυστραλία) 65,54μ.

3.Ανέτε Σιέτινα (Λετονία) 63,67μ.

4.Γιουλέισι Ανγκούλο (Εκουαδόρ) 63,25μ.

5.Βικτόρια Χάντσον (Αυστρία) 62,85μ.

6.Τόρι Μούμπρι (Νέα Ζηλανδία) 62,78μ.

7.Λίνγκνταν Σου (Κίνα) 62,18μ.

8.Φλορ Ντενίζ Ρουίθ Ουρτάδο (Κολομβία) 62,11μ.

9.Μαργκολέτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (Πολωνία) 61,79μ.

10.Τζο-Ανε Ντε Πλάσις (Ν. Αφρική) 61,38μ.

11.Ελίνα Τζένγκο (Ελλάδα) 61,31μ.

12.Βαλεντίνα Μπάριος (Κολομβία) 60,98μ.

