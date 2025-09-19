Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα χάρισε μια μεγάλη αγκαλιά στην Ελίνα Τζένγκο και εξέφρασε την πίστη της για κατάκτηση μεταλλίου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο.

Η Σοφία Σακοράφα γνωρίζει πολύ καλά τον ακοντισμό κι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στην Ελίνα Τζένγκο. Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ υπήρξε κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ με 74,20μ. το 1982, αλλά και 3η στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 1982 στην Αθήνα.

Μετά το τέλος του προκριματικού του αγωνίσματος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο, η Σακοράφα βρέθηκε στη ζώνη συνεντεύξεων στο Εθνικό Στάδιο Ιαπωνίας, μιλώντας στην ΕΡΤ και όταν η Ελίνα Τζένγκo έφθασε στο σημείο, της χάρισε μια μεγάλη αγκαλιά.

«Προσωπικά δεν καρδιοχτύπησα γιατί γνωρίζω την Ελίνα, γνωρίζω τις ικανότητές της, είναι μια τεράστια αθλήτρια, έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση, φέτος έχει κάνει σπουδαίους αγώνες, θέλω να πιστεύω ότι στον τελικό θα μας δώσει το μετάλλιο που θέλουμε« δήλωσε η Σοφία Σακοράφα και συνέχισε: «Πάντα όταν βρίσκομαι στο στάδιο θυμάμαι τα παλιά, συναντώ παλιούς συναθλητές, ανταλλάσσουμε απόψεις, όσον αφορά τη λειτουργία των ομοσπονδιών και πώς τα δικά μας παιδιά προετοιμάζονται, χαίρομαι γιατί τα παιδιά μας πήραν με το σπαθί τους εδώ, τα περισσότερα έκαναν κοντά στις επιδόσεις τους, είχαμε βέβαια και το μετάλλιο του Μανόλο στο επί κοντώ και με δεδομένο ότι το μέγεθός μας είναι συγκεκριμένο και οι υποδομές μας ελάχιστες, θεωρώ πως τα παιδιά μας όχι απλά ξεπερνούν τον εαυτό τους, αλλά κάνουν πολλά περισσότερα».



