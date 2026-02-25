Φοβερή η Αταλάντα, καθώς προηγείται με δύο γκολ από το πρώτο ημίχρονο κόντρα στην Ντόρτμουντ.

Παρά το εις βάρος της 2-0 του πρώτου αγώνα των play-offs του Champions League, η Αταλάντα μπήκε φουριόζα στη ρεβάνς κόντρα στην Ντόρτμουντ και ήδη από το πρώτο ημίχρονο έχει ισοφαρίσει το σκορ της πρώτης αναμέτρησης.

Μόλις στο 5ο λεπτό ο Ζαλέφσκι πάσαρε στον Σκαμάκα, με την άμυνα της Ντόρτμουντ να μην μπορεί να αντιδράσει καθόλου και ο 27χρονος Ιταλός με κοντινό πλασέ άνοιξε το σκορ. Στο 45' ήρθε και το δεύτερο γκολ με τον Ζαπακόστα που επιχείρησε ένα μακρινό, δυνατό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.