Tεντόγλου: «Ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου, ένιωσα κράμπες στις γάμπες»

Τι δήλωσε ο Μίλτος Τεντόγλου μετά τον τελικό του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο και την 11η θέση.

Ο τελικός του μήκους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Τόκιο είχε άδοξο τέλος για τον Μίλτο Τεντόγλου, το πρόβλημα που αντιμετώπισε στις γάμπες, από το πρώτο άλμα, έπαιξαν καταλυτικό ρόλο προκειμένου να μείνει στην 11η θέση.

Ο Τεντόγλου σε δηλώσεις του στο flash quotes και σε δημοσιογράφο της World Athletics, χαρακτήρισε τον αγώνα «ως τον χειρότερο της ζωής του», τονίζοντας ότι μετά «τις κράμπες στις γάμπες, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».



Αναλυτικά η δήλωσή του: «Ήταν ο χειρότερος αγώνας της ζωής μου. Ένιωθα υπέροχα και δυνατός κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης. Ίσως ήταν λάθος μου που έκανα την προθέρμανση πιο δυνατά από το συνηθισμένο, αλλά είμαι στην καλύτερη φόρμα μου και απλώς νόμιζα ότι θα ήταν εντάξει. Μετά συνέβη κάτι, ένιωσα κράμπες στη γάμπα και στα δύο πόδια ταυτόχρονα στην πρώτη μου προσπάθεια. Και μετά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα».

